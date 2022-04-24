快訊

一張圖看天氣！ 未來一周熱如夏 但有兩波東北風來亂

快篩實名制3重點待定 擬身分證單雙號分流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中車聚爆太吵擾民、萬元車馬費失竊 廖老大嘆：慈善活動怎變這樣？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
人稱「廖老大」的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，吸引萬餘人到場，現場十分熱鬧。圖／民眾提供
人稱「廖老大」的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，吸引萬餘人到場，現場十分熱鬧。圖／民眾提供

人稱「廖老大」的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，卻傳出放在舞台上要給表演人員的1萬3千元車馬費失竊。警方據報已調閱附近監視錄影過濾，初步已掌握可疑對象，將追查到案。

廖老大因不滿中國網紅「HG杰爺」杰尼龜酸台灣「沒有快車」，6日以改裝的「打龜號」進行0到4百公尺加速實測，跑出8.72秒佳績，也打破杰尼龜的8.93秒成績。他一戰成名，也吸引各界目光，昨天的車聚吸引萬餘人參加。

據了解，活動從中午一直舉辦到晚上，雖主辦單位曾要求有參加者務必遵守勿製造噪音，但仍有車主拉高引擎轉速製造噪音，有人因此向媒體投訴。

廖志賢事後得知，不禁向警界友人說，這是慈善活動，怎麼會變成這樣？

轄區烏日警分局指出，雖然來往民眾很多，但在舞台邊的車道口有裝設監視錄影，經過濾影像已掌握可疑對象，將進一步追查到案。至於噪音的部分，市府環保局人員曾到場，也開出兩張罰單。環保局也表示，歡迎民眾檢舉，環保局可依證據通知車主到指定地點受檢，若違反環保法規，可依法開罰。

人稱「廖老大」的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，吸引萬餘人到場，現場十分熱鬧。圖／民眾提供
人稱「廖老大」的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，吸引萬餘人到場，現場十分熱鬧。圖／民眾提供

廖老大 噪音 車主

相關新聞

台中車聚爆太吵擾民、萬元車馬費失竊 廖老大嘆：慈善活動怎變這樣？

人稱「廖老大的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，卻傳出放在舞台上要給表演人員的1萬3千元車馬...

67公頃中央公園易迷路? 市府：優化旅服中心建導覽APP

中央公園開幕近兩年，不少在地居民、遊客反映，園區內的旅遊資訊建置落後、路線指引不清楚，來訪的遊客常在偌大的園區迷路。另家...

生人迴避！ 彰化縣和美鎮26日晚間有「送肉粽」儀式

彰化縣和美鎮和中廣場日前發生自縊案件，和北里辦公處發出公告，表示本月26日晚間9點起，將在事發地點舉辦送煞科儀，如有忌諱...

產學合作新典範 新堀藝術學院台灣分校學生畢業即就業

全球第一個以吉他交響樂團做到產學合作，讓學生畢業即就業的日本新堀藝術學校，在台灣成立海外分校，與台中發跡、響譽國際的米可...

大甲建興里露天養鴨場汙染 上百里民集結抗議

台中市大甲區建興里長蔡明河今天和上百位里民至大甲環保復育公園東側露天養鴨場抗議，指養鴨場散發臭味、汙水直接排放至九張犁圳...

顏清標連任鎮瀾宮董座 林靜儀引賴清德語：參政別謀私利

對於顏清標連任鎮瀾宮董事長，立法委員林靜儀透過臉書引用副總統賴清德的話說，「要參與政治就不要謀取私利；在民主社會，只要是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。