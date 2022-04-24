台中車聚爆太吵擾民、萬元車馬費失竊 廖老大嘆：慈善活動怎變這樣？

人稱「廖老大」的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，卻傳出放在舞台上要給表演人員的1萬3千元車馬費失竊。警方據報已調閱附近監視錄影過濾，初步已掌握可疑對象，將追查到案。

廖老大因不滿中國網紅「HG杰爺」杰尼龜酸台灣「沒有快車」，6日以改裝的「打龜號」進行0到4百公尺加速實測，跑出8.72秒佳績，也打破杰尼龜的8.93秒成績。他一戰成名，也吸引各界目光，昨天的車聚吸引萬餘人參加。

據了解，活動從中午一直舉辦到晚上，雖主辦單位曾要求有參加者務必遵守勿製造噪音，但仍有車主拉高引擎轉速製造噪音，有人因此向媒體投訴。

廖志賢事後得知，不禁向警界友人說，這是慈善活動，怎麼會變成這樣？