聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中車聚爆太吵擾民、萬元車馬費失竊 廖老大嘆：慈善活動怎變這樣？
人稱「廖老大」的賽車界聞人廖志賢，昨天在台中高鐵站旁的日出停車場舉辦慈善車聚，卻傳出放在舞台上要給表演人員的1萬3千元車馬費失竊。警方據報已調閱附近監視錄影過濾，初步已掌握可疑對象，將追查到案。
廖老大因不滿中國網紅「HG杰爺」杰尼龜酸台灣「沒有快車」，6日以改裝的「打龜號」進行0到4百公尺加速實測，跑出8.72秒佳績，也打破杰尼龜的8.93秒成績。他一戰成名，也吸引各界目光，昨天的車聚吸引萬餘人參加。
據了解，活動從中午一直舉辦到晚上，雖主辦單位曾要求有參加者務必遵守勿製造噪音，但仍有車主拉高引擎轉速製造噪音，有人因此向媒體投訴。
廖志賢事後得知，不禁向警界友人說，這是慈善活動，怎麼會變成這樣？
轄區烏日警分局指出，雖然來往民眾很多，但在舞台邊的車道口有裝設監視錄影，經過濾影像已掌握可疑對象，將進一步追查到案。至於噪音的部分，市府環保局人員曾到場，也開出兩張罰單。環保局也表示，歡迎民眾檢舉，環保局可依證據通知車主到指定地點受檢，若違反環保法規，可依法開罰。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言