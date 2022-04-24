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苦守寒窯18年！伯立歐家園動土 打造身障者溫暖後盾

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會興建伯立歐家園，今天以巨型十字架的土方堆，橫亙在家園預定地上舉行動土典禮。圖／彰化縣府提供
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會興建伯立歐家園，今天以巨型十字架的土方堆，橫亙在家園預定地上舉行動土典禮。圖／彰化縣府提供

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會將斥資1億8千萬興建包括長照收容及庇護工廠的伯立歐家園，小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，建築經費還有1億3仟多萬元缺口，這只是開始，希望在各界繼續協助下，讓家園早日落成，讓伯利歐家園成為彰化偏鄉地區共善共老的基地，使身障弱勢者可以有尊嚴地度過晚年。

喜樂小兒麻痺關懷協會成立18年，11年前開始籌建能讓身心障礙者年老時安身立命伯立歐家園，今天除了喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛與協會成員、縣長王惠美、贊助的扶輪社、伯立歐顧問團等近500人一起揮動金鏟舉行動土典禮，一起參與動土儀式，為傳承瑪喜樂女士的愛，動土典禮以基督教感恩禮拜進行，巨型十字架的土方堆，橫亙在家園預定地上，也由金馬獎最佳原創電影歌曲得主張見宇牧師為家園動土量身譜曲填詞的「伯立歐之歌」今天發表並由詩歌班獻唱，見證感動的一刻。

彰化縣長王惠美說，讓身障者穩定就業及安心養老，是縣府努力推動的目標，而陳忠盛理事長本身是小兒麻痺，他的父母也漸漸年老了，兄弟姐妹各自成家，他也發願能為小兒麻痺的年長者，成立一個安養天年的場所。而她擔任立委時，就發現陳理事長與身障朋友結合慢跑手搖椅等運動活動籌募伯利歐興建經費，但距離營造新大樓所需經費仍差距甚遠，所以縣府也由文化局協助號召53名藝術家募集90餘幅畫作，一起參與公益拍賣募款活動。

伯立歐家園原本總經費規劃1億6千多萬元，但因營建物價成本上漲，現在追加到1億8千萬元，分兩期新建工程，第一期工程包括將設長照50床、教會、辦公室、庇護工場等，第二期則為工程庇護、職業工場。

王惠美說，動土只是開始，與其給他們魚不如給他們釣竿，希望伯立歐家園能協助身障朋友未來不用靠政府補助，也能有能力自給自足。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會將斥資1億8千萬興建包括長照收容及庇護工廠的伯立歐家園，今天近500人一起揮動金鏟舉行動土典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會將斥資1億8千萬興建包括長照收容及庇護工廠的伯立歐家園，今天近500人一起揮動金鏟舉行動土典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會興建伯立歐家園，今天舉行動土典禮，桃園東陽扶輪社也發起友社贊助「到宅沐浴福址車」服務計畫。記者林宛諭／攝影
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會興建伯立歐家園，今天舉行動土典禮，桃園東陽扶輪社也發起友社贊助「到宅沐浴福址車」服務計畫。記者林宛諭／攝影
桃園東陽扶輪社也發起友社贊助「到宅沐浴福址車」服務計畫。
桃園東陽扶輪社也發起友社贊助「到宅沐浴福址車」服務計畫。

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