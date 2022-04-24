大甲建興里露天養鴨場汙染 上百里民集結抗議

台中市大甲區建興里長蔡明河今天和上百位里民至大甲環保復育公園東側露天養鴨場抗議，指養鴨場散發臭味、汙水直接排放至九張犁圳，如今還要擴張？希望市政府在發照時能慎重考慮；台中市環保局表示，今年3月中旬以依違反水污染防治法部分處分6萬元罰鍰，後續業主表示已降低鴨隻至列管數量以下。

蔡明河指出，養鴨場嚴重影響里內環境衛生，鴨毛亂飛飄臭味、也無污水處理設施直接排入九張犁圳，罔顧里民的居住權益、衝擊環境衛生，且露天餵養吸引大批鳥類停駐，影響附近農民農作及易帶來禽流感引響社區；養鴨業者還要擴大養殖範圍至十餘甲地，大型開放式養鴨場帶來的污染會嚴重影響里內居民的居住品質與生活環境。

蔡明河表示，希望市政府能看到及注重對於業者有無藉由市政府核發農業用地作農業設施容許使用同意書，是否在國有農牧用地上整地回填大量廢棄土磚石土方賺取暴利，市府也要調查。

台中市環保局今天表示，大甲區雙寮段回填案，環保局於民國109年至111年多次派員前往稽查，並曾會同現場人員，現場為土方，有提供土方來源證明文件，環保局已函文國有財產署就回填部分是否符合租賃契約依權責妥處，另查有關農業發展條例農業使用不符部分，農業局已辦理在案。