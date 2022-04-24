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顏清標連任鎮瀾宮董座 林靜儀引賴清德語:參政別謀私利
對於顏清標連任鎮瀾宮董事長，立法委員林靜儀透過臉書引用副總統賴清德的話說，「要參與政治就不要謀取私利；在民主社會，只要是合法方式賺錢，大家都沒話說，但是就請離宗教勢力、政治勢力遠一點」。
林靜儀說，她還是恭喜顏董事長在信徒代表投票之下再次連任；但是不論是過去資格不符的部分，還有過去與未來鎮瀾宮財務的部分，她認為台中市政府和鎮瀾宮董事長都應該對信徒民眾交代。
林靜儀說，賴清德副總統在台中市第二選區立委補選期間就向顏家喊話， 要參與政治就不要謀取私利；在民主社會，只要是合法方式賺錢，大家都沒話說，但是就請離宗教勢力、政治勢力遠一點。
林靜儀同時在文章下標示，「把鎮瀾宮還給大甲、鎮瀾宮是媽祖的、宗教資源與政治影響力必須分開」。
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