南投虎頭山整建擬用保安林卡關 行政院允促解編

南投埔里地理中心碑、虎頭山是當地指標性景點，前年更納入日月潭風景區，並規劃發展空域運動觀光，目前積極整建施工，唯山頂擬增建公廁及停車場用地屬保安林，需解編才能施作，行政院指示觀光局、農委會跨部會合作盡速協助辦理。

埔里鎮公所指出，台灣地理中心位居虎頭山麓，是台灣的中心點，其虎子山頂有全台最大的三角點「台灣測量原點」，虎頭山則是中部最佳的飛行傘運動推動基地，也是全台少數絕佳的飛行傘運動場域，前年因此納入日月潭國家風景區。

日月潭國家風景管理處為此針對虎頭山至鯉魚潭步道、地理中心碑周邊及觀景平台進行整修與營造，並考量該區域停車空間不足，規劃在虎頭山頂步道入口附近增建廁所，並闢建約能容納60部小客車的停車場，但因興建用地屬保安林卡關。

日管處表示，虎頭山頂工程原定今年5月底完工，但部分用地屬林務局保安林地，按規定須解編，辦理土地撥用，後續才能活化使用，目前已向林務局提出申請，但解編程序繁瑣費時，預計今年7月才能取得用地，恐影響虎頭山開發期程。

不過，行政院長蘇貞昌昨南下到中興新村出席台灣省政資料館重新開館典禮，並視察草屯鳥嘴潭人工湖，行程結束後則轉往埔里了解地理中心碑整建狀況，並當場指示交通部觀光局長張錫聰主動與農委會接洽，全力且盡速協助取得停車用地。