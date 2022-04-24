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因應疫情升溫 彰化縣政府明天啟動分流居家、分區辦公
新冠肺炎疫情延燒，彰化縣政府農業處已出現兩名員工確診，為因應疫情發展及業務需要，彰化縣政府從明天（25日）起，啟動實施分流居家辦公及分區辦公措施，也鼓勵民眾如有洽公需求，多利用電話洽詢或線上申辦，減少進出公共場所，保護自身健康。
目前縣府因各單位辦公空間及業務人力配置情形不盡相同，其中有14個單位採分流辦公，是以各處以科為單位，將現有人力分為兩組，星期一、三、五及星期二、四原地辦公及居家辦公，隔周互換辦公方式，兩組人力應落實職務代理機制，維持服務效能。
另有3個單位採取異地分區辦公，4個單位兼採分區、分流方式辦公，來維持縣政正常運作；至於所屬機關則因業務屬性不同，授權其依整備情形及疫情變化評估是否啟動實施分區或分流居家辦公。
另民眾洽公服務部分，縣府日前已重啟一樓中庭單一窗口洽公區，統一受理民眾洽公，並管制人流進入辦公區域，各項服務並未中斷，縣府也鼓勵民眾如有洽公需求，請多利用電話洽詢或線上申辦，減少進出公共場所，保護自身健康。
縣府表示，分流居家辦公或分區的上班措施，去年三級警戒期間，各單位就實施過，所以縣府人員都非常熟悉，今年疫情逐漸升溫之際，縣府即持續關注疫情發展，除做好辦公環境清消外，也積極向同仁宣導落實個人衛生防護及施打疫苗，並通報彰化縣各機關學校儘速完成各項人力運用及辦公場所應變整備。
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