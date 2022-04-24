影／顏清標連任鎮瀾宮董事長 宣布不再參與選舉和政黨

大甲鎮瀾宮今天召開信徒代表大會並開臨時董監事會，選出新任董事長和副董事長，顏清標連任董事長，他今天鄭重宣布，從今天起不再參與任何選舉和政黨事務與活動，全力專注奉獻媽祖，庇佑弱勢。

顏清標說，他感謝大家支持，讓他有機會為媽祖和廣大信眾服務的機會，他鄭重宣布，為避免部分人士不必要的誤解，並全力專注奉獻媽祖，庇佑弱勢，貧困者的無邊愛心，他身為鎮瀾宮終生義工，從今天起不再參與任何選舉和政黨事務與活動，即使是自己親人參選，他只會協助服務地方鄉親，非政治性工作不再參與。

他說，自己從民國88年他當董事長以來，秉持媽祖娘娘慈悲心和大愛精神，堅信鎮瀾宮是屬於全體信眾和台灣社會，沒有黨派之分和人心隔閡，只有人與人之間的相互關懷和人民福祉，他身為鎮瀾宮終生義工，今天在媽祖婆前承諾，將盡自己所能，實踐以上諾言。

大甲鎮瀾宮今天召開第12屆信徒代表大會，會中也將改選董事長和副董事長等職位，大甲警方今天派員警到場蒐證，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人陸續到場，信徒代表進入會場，會場不開放，門口站滿維持秩序和管制人員；最後選舉結果，董事長顏清標，副董事長鄭銘坤，常務董事黃光雄，姚應龍和吳鶴鵬，常務監事陳水田。

鎮瀾宮信徒代表共116位，今天要有董事候選人19人，要選出14人，信徒代表以無記名限制連記法，每人7票，採各區保障名額制，分別選任之。

監事候選人8人，要選出5人，再由當選人決議是否馬上召開財團法人台中市大甲鎮瀾宮第12屆臨時董監事會，常務董事選舉15人選5人，常務監事選舉5人選1人，副董事長選舉5人選1人，董事長選舉5人選1人。

鎮瀾宮今天舉行信徒代表大會，也改選董監事，此役被視為現任董事長顏清標董座保衛戰。民進黨民代質疑，鎮瀾宮財產、董監事改選有問題，市府應介入並採取法律行動。民政局長吳世瑋說，民進黨籍前縣長廖永來、前市長林佳龍，對鎮瀾宮改選、財務都核備。