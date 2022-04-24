中市文山掩埋場綠光計畫 年發電量800萬度

台中市環保局利用復育完成的南屯區1、2期掩埋場，推動文山綠光計畫，年發電量約可達800萬度，環保局今天表示，相當於提供1960戶家庭1年的用電量。

環保局發布新聞稿表示，市府積極推動節能減碳、再生能源發展等計畫，讓台中再生能源裝置容量逐日提升，預計今年「光電4倍增」可達標。

環保局指出，其中位於南屯區文山掩埋場面積約4.83公頃的復育公園，已成立「綠光計畫」園區，採用310峰瓦（WP）高效率光電模組，建置太陽能光電模組數量約2萬片，於108年3月全數完工併聯發電。

根據環保局統計顯示，累計到今年3月止，綠光計畫園區的發電量已達2950萬度，年平均發電量約可達800萬度，相當於提供1960戶家庭1年的用電量。

若以一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤計算，環保局指出，「綠光計畫」園區產生電力相當於減少碳排放量1萬8791公噸；若1株20年生的林木每年碳匯量可吸收18公斤二氧化碳，相當於種植104萬棵樹木，或3.5座台中都會公園1年的碳匯量。

環保局長陳宏益強調，台中天氣得天獨厚，日照時數長，相較其他縣市更適合發展太陽光電，未來將持續規劃永續發展，維護空氣品質，創造綠能城市。