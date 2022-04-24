中市民政局「生命地圖」專導航墓仔埔 協助子孫找祖先

清明掃墓曾發生因年代久遠或公墓遷葬等原因，台中市民回來掃墓，找不到祖先墳墓在哪裡？台中市政府生命禮儀管理處推出「生命地圖」網站，結合Google地圖，可輕鬆導航到想去的墓仔埔，是一個很好的功用。市議員林祈烽說，民眾向他反映「可以Google導航到墓仔埔，是金ㄟ！」

民進黨議員林祈烽說，常聽說有駕駛使用導航系統，被帶到墳墓區而迷路，大家戲稱不要太相信導航功能，以免困在山區或墓仔埔。但市府民政局生管處的生命地圖網站，巧妙利用Google地圖，將全市28區的公墓、納骨塔和樹葬區都清楚標示出來，一目了然。

林祈烽好奇，生命地圖的導航功能建置後，民政局長或生管處人員是否實地測試過？會不會導航到其他墓地或無法迴車的小路或死路？局長吳世瑋說，他試過是OK的，設定想去的公墓，Google一下就可以找到。

林祈烽表示，Google是Google的系統，民眾如果進到生命地圖的網站，希望精準導航，不要導到山邊懸崖或無路可迴車的地方就很麻煩了。林祈烽更建議，生命地圖也納入毛小孩的的殯葬區，像設在神岡區的寵物植存紀念園區等，都應一併納入地圖系統內。

另戶政系統已電腦化，人一出生就有報戶口，死亡後，親屬也會辦理死亡登記和除戶手續，林祈烽希望戶政單位日後能在電腦資料註記新生兒出生醫院，還有死者安葬的公墓或納骨塔名稱，供後人查詢。

吳世瑋表示，議員的建議都很好，寵物植存園區要納入生命地圖，他會來做處理，至於戶政機關對新生兒出生醫院和亡者安葬公墓或納骨塔名稱的註記可能涉及個資，死者安葬處應可登記，出生的這部分再來研究相關法令。