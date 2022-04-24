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影／鎮瀾宮今改選警戒備 顏清標和鄭銘坤到場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮今天開信徒大會，並改選董事長等位，副董事長鄭銘坤（右二）一早到場。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今天開信徒大會，並改選董事長等位，副董事長鄭銘坤（右二）一早到場。記者游振昇／攝影

大甲鎮瀾宮今天召開第12屆信徒代表大會，會中也將改選董事長和副董事長等職位，大甲警方今天派員警到場蒐證，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤等人陸續到場，信徒代表進入會場，會場不開放，門口站滿維持秩序和管制人員。

鎮瀾宮信徒代表共116位，今天要有董事候選人19人，要選出14人，信徒代表以無記名限制連記法，每人7票，採各區保障名額制，分別選任之。

監事候選人8人，要選出5人，再由當選人決議是否馬上召開財團法人台中市大甲鎮瀾宮第12屆臨時董監事會，常務董事選舉15人選5人，常務監事選舉5人選1人，副董事長選舉5人選1人，董事長選舉5人選 1 人。

鎮瀾宮今天舉行信徒代表大會，也改選董監事，此役被視為現任董事長顏清標董座保衛戰。民進黨民代質疑，鎮瀾宮財產、董監事改選有問題，市府應介入並採取法律行動。民政局長吳世瑋說，民進黨籍前縣長廖永來、前市長林佳龍，對鎮瀾宮改選、財務都核備。

鎮瀾宮前信徒代表易錦隆曾說，指鎮瀾宮突襲改在22日改選，質疑市府包庇。鎮瀾宮表示，已通知24日開會，並未提早舉行，謠傳根本子虛烏有。

從台中第二選區立委補選以來，鎮瀾宮財務、組織章程都是綠營檢視焦點。台中市議會定期會民政業務質詢，綠營議員要求民政局介入監督，並暫停董監事改選。藍營呼籲保持中立，應循法律途徑處理。

民進黨立委林靜儀說，她曾詢問內政部，鎮瀾宮組織章程羅列大甲、大安、外埔、后里各有多少名額，但是否得設籍當地？條文不夠精確，得回歸董監事會認定，主管機關是台中市府，但很遺憾諸多疑點市府都不介入處理。

民進黨議員施志昌說，依最高法院判決，鎮瀾宮為公益法人，廟務非屬於單純私權問題，民政局是主管機關，應介入處理卻不作為，根本失職，市府應向法院申請暫時狀態假處分。

國民黨議員劉士州、李麗華說，台中宮廟上千家，民政局若每家都介入，乾脆改名宗教局，也不該針對單一宮廟監督，鎮瀾宮過去20多年是否有違法紀錄？政治歸政治，宗教歸宗教，「否則這樣媽祖生日會高興嗎？」

民政局長吳世瑋說，鎮瀾宮從前縣長廖永來到前市長林佳龍，每屆董監事改選、宮廟收支經會計師認證後，都會送民政局備查，過去都同意備查，他也說不出鎮瀾宮有什麼問題。法制局長李善植說，目前看不出有不法資料，得有明顯違法證據，公部門才能介入。

大甲鎮瀾宮今天開信徒大會，並改選董事長等位。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今天開信徒大會，並改選董事長等位。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮 民進黨

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