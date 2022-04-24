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彰化振興加碼他竟幸運抽中35個獎次 縣府：待了解

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣振興經濟加碼方案4月12日在律師見證下，舉辦第2次直播抽獎，但中獎名單公布後，網路卻爆出，有一名「蕭x雲」中了35個獎次。本報資料照片
彰化縣振興經濟加碼方案4月12日在律師見證下，舉辦第2次直播抽獎，但中獎名單公布後，網路卻爆出，有一名「蕭x雲」中了35個獎次。本報資料照片

彰化縣振興經濟加碼方案4月12日在律師見證下，舉辦第2次直播抽獎，但中獎名單公布後，網路卻爆出，有一名「蕭x雲」中了35個獎次，獲得6萬6500元現金，引來熱議，簡直「太神了」，有人怨嘆「登錄200多組，一毛錢也沒得到」，懷疑有弊，要求縣府說清楚、講明白。縣府表示，詳情仍待了解。

彰化縣振興經濟加碼方案在今年1月17日第一次抽獎時，由於到第二次抽獎時，在彰化縣總消費金額達63億元，原方案再加碼，合計公開抽出2間一房型價值125萬元青年住宅、30台電動機車、高達6050個現金獎項，加碼後市值超過千萬。依此方案，在活動期間，只要持在彰化消費200元以上的發票、收據或台灣Pay明細，都可以參加這項活動，每張最多有10個序號。

不過，抽獎名單公布後，臉書社群「彰化人大小事」，就有網友公布一名「蕭x雲」的中獎明細，在三獎兩萬中一次、四獎1萬中1次、五獎5000中2次、六獎2000中5次、七獎1000中7次、八獎500中19次，合計中了35次，經網友統計共得6萬6500元現金，雖說都是三獎以後的獎項，卻也被質疑「買的是飛機嗎？中得這麼多？」

貼文發布後，引發網友譁然，有人質疑「這是神操作」、「有貓腻」、「有鬼」、「肯定這個人前世拯救過地球」、「要相信彰化有一半的人都叫蕭x雲」，更多人自怨自艾，「自己登錄兩百組，一張都沒中」、「把縣民當傻子」、「自從第一次抽獎辛苦登入都摃龜後，第二次就拒絕再登入了」，「以後不再參加了」。

也有人直接認為抽獎活動是「黑箱作業，應公開流程」，但還是有網友表示自己也中過，只是沒這麼「扯」而已，也有人認為「應該是整個家族的發票都由他統籌登入吧！」。

彰化縣議員賴清美說，一個人名可連續中獎35次，未免太離譜了，如果連抽獎都作弊，會讓縣府的美意變成歹意，失信於民，主辦單位應該出面講清楚。

彰化縣振興經濟加碼方案4月12日在律師見證下，舉辦第2次直播抽獎，但中獎名單公布後，網路卻爆出，有一名「蕭x雲」中了35個獎次。記者劉明岩／翻攝
彰化縣振興經濟加碼方案4月12日在律師見證下，舉辦第2次直播抽獎，但中獎名單公布後，網路卻爆出，有一名「蕭x雲」中了35個獎次。記者劉明岩／翻攝

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