廖老大打龜號再拚速 8.59秒打破亞洲紀錄

汽車零件商廖志賢「打龜號」以8.72秒拚贏中國網紅「杰爺」，引發各界關注。廖志賢今天表示，他昨天測出打龜號最新的成績為8.59秒，成功打破亞洲紀錄的8.62秒，證明台灣有快車。

在網路有「廖老大」稱號的廖志賢自費改裝的「打龜號」，6日在台中港風車大道進行直線加速測速，結果打破中國網紅「杰爺」快車紀錄，台灣改裝賽車實力再度受到外界矚目。

但中國網友不斷質疑，「打龜號」在台中港透過中國車涯P-Gear設備，測出的測速紀錄，皆未上傳到中國車涯APP平台，認為測出的速度造假。廖志賢13日晚間，前往台中一處私人場地，重新測出「打龜號」400公尺8.88秒的成績上傳，打破「杰爺」的8.93秒紀錄。

但不少網友依舊質疑，為何只上傳至中國車涯APP，未上傳以美國Dragy測速設備（美國車涯，中國稱為車速家）的紀錄上傳網路。駕駛「打龜號」的車手郭國信，今天在臉書上貼文，公布美國車涯上8.68秒的測速紀錄，並有截圖佐證，引發網友熱烈討論。

廖志賢今天也在臉書直播時表示，他昨天借用一處私人場地，使用2部中國車涯設備，測出打龜號最新400公尺的成績為8.59秒，成功打破亞洲紀錄的8.62秒，但昨天天候不佳，無法將成績上傳，但是美國車涯測出8.68秒已成功上傳。

廖志賢說，他想要告訴大家，台灣永不畏懼、台灣有快車，他會再找天氣好的時候，重新測試車速後，上傳打破亞洲的成績紀錄。

根據中國P-Gear設備公司的網站指出，設備透過掃描位置和速度的高精度GPS藍芽接收器，可將車速記錄在手機，並上傳車涯APP進行成績紀錄交流。