快訊

拿標案作「大內宣」…華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

斥資30萬 台中清水中清路陸橋下球場改善設施、增座椅

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
市議長張清照邀集清水區公所、中市運動局開會討論，決定規劃經費新增3座3層的活動式簡易座椅，並改善周遭設施。圖／張清照服務處提供
市議長張清照邀集清水區公所、中市運動局開會討論，決定規劃經費新增3座3層的活動式簡易座椅，並改善周遭設施。圖／張清照服務處提供

台中清水中清路陸橋下籃球場，共有8處球場、籃框，建設至今已10多年，使用率高，但缺乏座椅等設施，民眾僅能席地而坐休息；台中市議長張清照聯同運動局長李昱叡到場會勘，決定斥資約30萬新增3座大型3層活動椅，並改善球場周圍設施，預計5月底前動工，11月前完成。

台中市議長張清照偶爾路過發現，民眾於該球場運動時，休息只能坐在又硬又冷的地板上，認為應有相關設備；張清照邀集清水區公所、中市運動局開會討論，決定新增3座3層的活動式簡易座椅，既可坐著休息，也可放置物品，能隨時挪動、不占空間。

張清照表示，橋下空間闢設運動場是非常棒的構想，可讓鄉親、青少年有去處可就近運動，強健體魄；一點點經費，可完善設施，讓更多人喜歡去運動，是很值得推廣的事。

台中市運動局長李昱叡表示，此次除了活動座椅外，也將會改善周邊設施，如更新鋪墊、夜間照明補強等，預計花費約30萬元，最快五月底前開始施工，11月之前完工。

台中清水中清路陸橋下籃球場缺乏座椅等設施，民眾於該球場運動時，休息只能坐在地板上，市議長張清照認為應有相關設備。圖／張清照服務處提供
台中清水中清路陸橋下籃球場缺乏座椅等設施，民眾於該球場運動時，休息只能坐在地板上，市議長張清照認為應有相關設備。圖／張清照服務處提供
台中清水中清路陸橋下籃球場，共有8處球場、籃框，建設至今已10多年，使用率高。圖／張清照服務處提供
台中清水中清路陸橋下籃球場，共有8處球場、籃框，建設至今已10多年，使用率高。圖／張清照服務處提供

台中市

延伸閱讀

中市自由車場花千萬加強照明 培育選手未來「亮起來」

大甲媽腳程快回鑾行程早2小時 中市議長張清照晚間接駕

全國身心障礙運動會台中市射箭隊金包銀 游泳池畔持續刷新紀錄

影／古錐！160名幼童滑步車飆速、帥氣過彎

相關新聞

鎮瀾宮明改選 綠要中市府介入

大甲鎮瀾宮明天舉行信徒代表大會，將改選董監事，此役被視為現任董事長顏清標董座保衛戰。民進黨民代質疑，鎮瀾宮財產、董監事改...

確診者大啖彰南美食 100處人口活動熱點啟動「三消」

彰化縣流行疫情指揮中心今公布8處確診足跡，彰化市、員林市包辦5處，員林市清潔隊下午針對足跡點展開方圓50公尺環境清消，噴...

機捷公車3路線29日退場 逢甲夜市到機場轉乘多15分

台中市機場快捷公車A1、A2、A3為預約式路線，上路5年來載運量低，疫情影響，每班更低於2人次，公捷處決議本月29日讓3...

153家疑似未登記工廠 中市拚10月底前稽查列管

經濟部列管台中市165家疑似未登記工廠，台中市經發局已查處12家未登記工廠限期停工。市府「工廠公安聯合稽查小組」每周進行...

盧秀燕至台中永天宮參拜 贈「保境佑民」匾額賀媽祖生

台中梧棲鴨母寮永天宮，為鴨母寮頂主要信仰中心。今天農曆3月23日「媽祖生」，台中市長盧秀燕一早前往永天宮參拜，同時頒贈「...

今天媽祖聖誕 水果鮮花敬祝生日快樂開心沒禁忌

今天是媽祖聖誕日（農曆3月23日），各地媽祖宮廟無不熱烈慶祝，彰化縣溪湖鎮的樂湖食（實）物銀行製作600個紅龜粿獻給溪湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。