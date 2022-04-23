斥資30萬 台中清水中清路陸橋下球場改善設施、增座椅

台中清水中清路陸橋下籃球場，共有8處球場、籃框，建設至今已10多年，使用率高，但缺乏座椅等設施，民眾僅能席地而坐休息；台中市議長張清照聯同運動局長李昱叡到場會勘，決定斥資約30萬新增3座大型3層活動椅，並改善球場周圍設施，預計5月底前動工，11月前完成。

台中市議長張清照偶爾路過發現，民眾於該球場運動時，休息只能坐在又硬又冷的地板上，認為應有相關設備；張清照邀集清水區公所、中市運動局開會討論，決定新增3座3層的活動式簡易座椅，既可坐著休息，也可放置物品，能隨時挪動、不占空間。

張清照表示，橋下空間闢設運動場是非常棒的構想，可讓鄉親、青少年有去處可就近運動，強健體魄；一點點經費，可完善設施，讓更多人喜歡去運動，是很值得推廣的事。