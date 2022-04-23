世界閱讀日 中市圖透過繪本了解異國文化

今天是「世界閱讀日」，台中市立圖書館從4月到6月串連44間圖書館推出「一館一展」、「家家有個小書房」等主題活動，本月30日、5月14日中區分館將辦理兩場「乘著繪本逛菜市仔」多語讀繪本活動，從繪本閱讀不同國家的市場故事。

中市圖館長張曉玲表示，近年來台中市新住民及移工人數逐年成長，目前各圖書館涵蓋泰國、印尼、馬來西亞、緬甸、越南、柬埔寨及印度等東南亞語文圖書，已達3萬6千餘冊。

公共圖書館中區資源中心規劃「文化創意」、「多元文化」、「知識性」、「青少年」四大主題專區，提供新住民閱讀的豐富選擇。

日前，豐原葫蘆墩分館舉辦「我們的故事–葫蘆墩追尋沙龍」主題活動，邀請來自5個不同國家的新住民分享在台灣定居的經驗與心情。參與民眾以周遊列國的方式，藉由體驗多元文化的旅程，認識不同國情面貌。