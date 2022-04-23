確診者大啖彰南美食 100處人口活動熱點啟動「三消」

彰化縣流行疫情指揮中心今公布8處確診足跡，彰化市、員林市包辦5處，員林市清潔隊下午針對足跡點展開方圓50公尺環境清消，噴灑民眾容易接觸的公共場域，5月1日起還將一併加強消毒登革熱和荔枝樁象，殺病毒也殺害蟲。

員林市作為彰化縣第二大市，彰化縣流行疫情指揮中心每天公布確診足跡，員林市幾乎日日榜上有名。員林市清潔隊隊長黃吉城說，清潔隊已到今天新公布確診足跡點的員林市山腳路一段極光森林和中山路一段摩斯漢堡員林店，清消周邊50公尺環境，特別噴灑民眾容易摸到的欄杆、門把等部位。

自本土疫情升溫，員林市清潔隊圈點出100處全市人口密集活動區，清潔隊員每2至3人一組，巡迴清消人口活動熱點，黃吉城請民眾放心，清潔隊持續清消，並非「頭痛醫頭，腳痛醫腳。」作臨時性的局部清消。

天氣逐漸炎熱，員林市清潔隊將從5月1日起對公共環境噴藥防治登革熱及荔枝樁象，屆時與防疫環境清消分頭進行，同步預防病媒蚊、害蟲和病毒。

埔心鄉清潔隊昨清消埔心國小和周邊環境，今天清消員鹿路245巷和員林大道七段的埔心鄉與員林市交界處，但今天新增確診足跡沒埔心鄉。鄉長張乘瑜說，環保局提供疑似足跡點給鄉鎮市公所，調度清潔隊到這些地方清消，埔心鄉清潔隊連日清消疑似足跡點但縣政府未公諸於世，以免引起民眾恐慌。