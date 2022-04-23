機捷公車3路線29日退場 逢甲夜市到機場轉乘多15分

台中市機場快捷公車A1、A2、A3為預約式路線，上路5年來載運量低，疫情影響，每班更低於2人次，公捷處決議本月29日讓3路線退場；原路線同步有156、302、9路公車運行，只是逢甲夜市並無直達台中機場路線，乘客須多花15分至半小時轉乘公車。

台中市交通局5年前推出機場快捷公車，分為：A1台中國際機場-台中公園、A2台中國際機場-台中車站、A3台中國際機場-逢甲夜市，共3班次。

公捷處副處長陳文政指出，機捷公車採預約專車，每趟100元，不適用雙十公車優惠，載運量低，去年受疫情影響，國內、外旅客驟降，每班載客率平均2人次以下，去年5月暫停服務至今，近期再次檢討，決定於4月29日讓3路線退場。

公捷處分析，原A2路線走台灣大道公車專用道，現行已有302路公車，路線幾乎百分百重疊，乘車時間差不多，影響最小。

原A1線，為避開環中路與中清路塞車尖峰，繞道國三，路程較遠；現有156路公車運行，走中清路、74快速道路，路程近，但上、下班塞車尖峰時間不確定。

陳文政解說，影響最大算是A3線，因逢甲夜市並無直達台中機場公車，需轉乘，推估該路線約多花15分到半小時的路程。

該線乘車方式有兩種：乘客從逢甲夜市搭乘5、33、63、79、160路等多線公車到台灣大道，轉乘302路到台中機場。或從逢甲夜市搭乘8、54、63、529路到中清路，轉乘9路公車到台中機場。

陳文政表示，預計今年中旬，9路公車轉型為中清路的幹線公車500路，尖峰時段10分鐘一班、離峰15分一班，提高搭乘效益。