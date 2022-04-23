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拿標案作「大內宣」…華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

大樹倒塌阻中橫雙向道 警、民、處三方合作解困境

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中和平中橫公路29.5公里處，今早8時許發生一棵大樹倒塌橫躺路中，雙向無法通行，在警、民及谷關工務段三方合作下，排除障礙，恢復單向通行。圖／民眾提供
台中和平中橫公路29.5公里處，今早8時許發生一棵大樹倒塌橫躺路中，雙向無法通行，在警、民及谷關工務段三方合作下，排除障礙，恢復單向通行。圖／民眾提供

台灣今天水氣增多，台中和平山區今早陰雨綿綿，中橫公路29.5公里處，今早發生一棵大樹倒塌橫躺路中意外，雙向無法通行，和平警員返家發現，立即通報所內同仁、谷關工務段，再與松鶴部落居民合作，將橫躺車道樹木鋸斷，恢復單線車道通行。

台中和平中橫公路29.5公里處，今早8時許發生一棵大樹倒塌、橫躺路中，雙向無法通行，和平警分局谷關所警員蕭景烈休假返家途中發現，隨即通報派出所及谷關工務段處理。

谷關所警員廖寶林獲報趕到現場，先擺放交通錐並實施雙向管制，維護用路安全。松鶴部落居民見狀，也返家拿電鋸，三方合力將橫躺半個車道上的樹木鋸斷，讓單線車道可以先順利恢復通行。

和平警分局提醒民眾，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前狀況，如發現路面有枯木、落石或其他障礙物品，請立即通知主管機關或打110通報員警前往協助處理。

車道 中橫公路 落石

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