快訊

拿標案作「大內宣」…華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

神岡2國小通學步道 與車爭道險象環生 民代爭千萬改善

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中神岡區社口國小、岸裡國小周邊通學步道常與車爭道，險象環生，立委楊瓊瓔服務處會勘爭取改善。記者劉柏均／攝影
台中神岡區社口國小、岸裡國小周邊通學步道常與車爭道，險象環生，立委楊瓊瓔服務處會勘爭取改善。記者劉柏均／攝影

台中市神岡區社口國小、岸裡國小周邊雖有通學步道，仍常出現人車爭道，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍接獲家長反映後會勘，協助中市府向中央爭取補助，已獲核准通過2校2356萬元，改善後將提供全校師生與社區居民友善的通行環境。

社口國小校長陳光鑫指出，學校位於神岡區市中心，人口也是最為稠密之處，囿於學校側門的圍牆緊鄰馬路昌平路，孩子進出校園必須走在人車混雜的馬路上，十分危險，不少家長反映，希望改善學童上下學通行環境。

岸裡國小楊朝銘校長說，學校校門緊鄰台10線中山路，車流量很大，因校門腹地狹窄，人行道上又有雜物等阻礙，接送小孩都會造成嚴重塞車，雖有老師、志工協助紓導，每天上、下課尖峰時段，交通混亂急需改善。

岸裡國民小學通學步道及人行道改善工程核定計畫總經費1200萬元、中央補助款984萬元、地方配合款216萬元；社口國民小學通學步道及人行道改善工程預估11月前完工，岸裡國民小學通學步道及人行道改善工程預估明年8月前完工。

中市教育局副局長葉俊傑強調，社口國小、岸裡國小皆位處神岡區交通要道上，附近車流繁忙，讓學童上學周邊道路危險高。市府透過新校園運動，打造舒適安全的步行環境，二校通學步道工程，學校退縮讓出校園土地，建置兼具綠意與安全的通學步道，不只加寬步道，更讓學校與社區產生連結。

中市議員羅永珍指出，為學童打造通學步道，可以從小教育及養成學童良好的交通習慣；同時也提醒建設局及學校，配合人行道工程，同時完善周邊的交通工程設施，提升學校周邊交通安全。

立委楊瓊瓔表示，感謝中央及中市政府在經費上的支持，讓通學步道工程能順利推動，無論通學步道改善或街廓環境改造工程，均有益市容美觀，能增加視覺景觀，藉由拓寬步道、增設無障礙坡道，提升學童通行的安全，讓每個孩子們都能在安全無虞的環境下學習成長。

台中神岡區社口國小、岸裡國小周邊通學步道常與車爭道，學童步行險象環生。記者劉柏均／攝影
台中神岡區社口國小、岸裡國小周邊通學步道常與車爭道，學童步行險象環生。記者劉柏均／攝影

人行道 小學 楊瓊瓔

延伸閱讀

紙風車台灣鄉村卡車藝術工程 演出不忘落實防疫

文資審查又延後 市定古蹟台南西市場攤商嘆：何時回歸

土城人車爭道險象環生 1.6億改善3千公尺人行道

高雄男騎車摔破右眼求償近千萬 因騎上人行道法官判免賠

相關新聞

鎮瀾宮明改選 綠要中市府介入

大甲鎮瀾宮明天舉行信徒代表大會，將改選董監事，此役被視為現任董事長顏清標董座保衛戰。民進黨民代質疑，鎮瀾宮財產、董監事改...

確診者大啖彰南美食 100處人口活動熱點啟動「三消」

彰化縣流行疫情指揮中心今公布8處確診足跡，彰化市、員林市包辦5處，員林市清潔隊下午針對足跡點展開方圓50公尺環境清消，噴...

機捷公車3路線29日退場 逢甲夜市到機場轉乘多15分

台中市機場快捷公車A1、A2、A3為預約式路線，上路5年來載運量低，疫情影響，每班更低於2人次，公捷處決議本月29日讓3...

153家疑似未登記工廠 中市拚10月底前稽查列管

經濟部列管台中市165家疑似未登記工廠，台中市經發局已查處12家未登記工廠限期停工。市府「工廠公安聯合稽查小組」每周進行...

盧秀燕至台中永天宮參拜 贈「保境佑民」匾額賀媽祖生

台中梧棲鴨母寮永天宮，為鴨母寮頂主要信仰中心。今天農曆3月23日「媽祖生」，台中市長盧秀燕一早前往永天宮參拜，同時頒贈「...

今天媽祖聖誕 水果鮮花敬祝生日快樂開心沒禁忌

今天是媽祖聖誕日（農曆3月23日），各地媽祖宮廟無不熱烈慶祝，彰化縣溪湖鎮的樂湖食（實）物銀行製作600個紅龜粿獻給溪湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。