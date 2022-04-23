神岡2國小通學步道 與車爭道險象環生 民代爭千萬改善

台中市神岡區社口國小、岸裡國小周邊雖有通學步道，仍常出現人車爭道，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍接獲家長反映後會勘，協助中市府向中央爭取補助，已獲核准通過2校2356萬元，改善後將提供全校師生與社區居民友善的通行環境。

社口國小校長陳光鑫指出，學校位於神岡區市中心，人口也是最為稠密之處，囿於學校側門的圍牆緊鄰馬路昌平路，孩子進出校園必須走在人車混雜的馬路上，十分危險，不少家長反映，希望改善學童上下學通行環境。

岸裡國小楊朝銘校長說，學校校門緊鄰台10線中山路，車流量很大，因校門腹地狹窄，人行道上又有雜物等阻礙，接送小孩都會造成嚴重塞車，雖有老師、志工協助紓導，每天上、下課尖峰時段，交通混亂急需改善。

岸裡國民小學通學步道及人行道改善工程核定計畫總經費1200萬元、中央補助款984萬元、地方配合款216萬元；社口國民小學通學步道及人行道改善工程預估11月前完工，岸裡國民小學通學步道及人行道改善工程預估明年8月前完工。

中市教育局副局長葉俊傑強調，社口國小、岸裡國小皆位處神岡區交通要道上，附近車流繁忙，讓學童上學周邊道路危險高。市府透過新校園運動，打造舒適安全的步行環境，二校通學步道工程，學校退縮讓出校園土地，建置兼具綠意與安全的通學步道，不只加寬步道，更讓學校與社區產生連結。

中市議員羅永珍指出，為學童打造通學步道，可以從小教育及養成學童良好的交通習慣；同時也提醒建設局及學校，配合人行道工程，同時完善周邊的交通工程設施，提升學校周邊交通安全。