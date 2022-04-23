影／蘇貞昌視察中興新村 宣示中興大學今年設分校

行政院長蘇貞昌今天到南投，瞭解中興新村整體規畫及鳥嘴潭人工湖工程進度。他說，中興新村是「舊省府、新格局」，他喊話中興大學今年要設分校，成立第一個學院；他也希望環保署和南投縣政府盡快清除鳥嘴潭人工湖下游堆置垃圾，為南投未來創造亮點。

蘇貞昌由國發會主委龔明鑫、行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧、立委林靜儀、羅美玲等陪同，上午參加「中興新村整體規劃暨台灣省政資料館重新開館典禮」。

蘇貞昌說，省政府現在沒有了，房舍也因地震傾頹，他不贊成用「活化」、再使用「中興新村」這個名詞，因為名正才能言順，才不會搞了20多年中興新村還是活化不起來。

他今天來中興新村，主要是中興大學今年就要這裡設分校，要成立第一個學院。中興新村有220公頃完整範圍，南核心區73公頃交中興大學設分校，他並向中興大學校長薛富盛說，第一個學院今年如果無法成立，後續支持就沒了。如果做得好，用大學城活化地方，中央支持愈多。

中興新村目前由國發會規畫，北核心為歷史文化區，保留行政機能及花園城市特色，中核心休閒生活區則發展休閒生活園區，南核心大學城則由中興大學設置循環經濟研究學院，吸引國際學生及人才進駐。蘇貞昌希望縣府解除文化景觀限制，因為綁手綁腳，沒辦法做事。

蘇貞昌隨後到草屯鎮視察烏溪鳥嘴潭人工湖，對於人工湖下游累積數萬噸垃圾，蘇貞昌希望縣府和環保署一起努力，趕快清除，鳥嘴潭人工湖未來不但供給南投及彰化用水，也將是南投未來亮點。