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153家疑似未登記工廠 中市拚10月底前稽查列管

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市政府的「工廠公安聯合稽查小組」，深入工廠進行稽查作業。圖／台中市經發局提供
台中市政府的「工廠公安聯合稽查小組」，深入工廠進行稽查作業。圖／台中市經發局提供

經濟部列管台中市165家疑似未登記工廠，台中市經發局已查處12家未登記工廠限期停工。市府「工廠公安聯合稽查小組」每周進行兩次稽查作業，力拼10月底前完成另153家疑似未登記工廠查處作業，未改善者將依工廠管理輔導法（工輔法）最高處10萬元，並移送相關主管機關裁處、拆除。

全台灣約有2000多家疑似未登記工廠，經濟部近期列管台中市165家，「其實不算多」，經發局局長張峯源指出，109年工輔法新修法上路至今，市府依法查處3家執行停止供水電、1家拆除。

3年來僅查處4家未登記工廠，是否鬆懈？張峯源進一步說明，並非市府稽查不積極，「是台中市工廠業者多數守法」，有高達10169家納管，並繳近6億元的「納管營運輔導金」，未來用於人才培育、出國參展、空汙水汙改善、公設優化等專款專用。

至於中央列管台中165家疑似未登記工廠，經發局已查處12家未登記工廠限期停工（1家已停工或歇業、11家勒令停工），為期一個月，未停工者，將依法開罰2萬至10萬元，停止供電、供水及拆除，移送主管機關裁處。

另153家疑似未登記工廠，經發局將由「工廠公安聯合稽查小組」，每周進行稽查作業，預計10月底前完成查處。

據悉，台中市疑似未登記工廠熱點多在潭子、大雅、神岡、烏日、霧峰、大里、太平區，普遍承租農地便宜、人口稀少處，且工廠多群聚彼此照應，或以農地申請菇寮，暗地轉型為未登記工廠運作，都將是稽查小組勘查重點。

經發局指出，根據經濟部宣布，民眾若要在農業用地申請接水、接電，應出具各目的事業主管機關核可文件，沒有核可文件者，台水及台電公司需拒絕受理供水、供電的申請，杜絕違章工廠亂象。

台中市政府的「工廠公安聯合稽查小組」，深入工廠進行稽查作業。圖／台中市經發局提供
台中市政府的「工廠公安聯合稽查小組」，深入工廠進行稽查作業。圖／台中市經發局提供

台中市 公安 農地

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