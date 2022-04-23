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盧秀燕至台中永天宮參拜 贈「保境佑民」匾額賀媽祖生

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中梧棲鴨母寮永天宮主祀天上聖母，為地方信仰中心。記者劉柏均／攝影
台中梧棲鴨母寮永天宮主祀天上聖母，為地方信仰中心。記者劉柏均／攝影

台中梧棲鴨母寮永天宮，為鴨母寮頂主要信仰中心。今天農曆3月23日「媽祖生」，台中市長盧秀燕一早前往永天宮參拜，同時頒贈「保境佑民」匾額誌慶，感謝廟方長年對地方貢獻，並祈求天上聖母庇佑地方國泰民安、人民身心健康。

永天宮是鴨母寮地區主要的信仰中心，1937年落成，1980年因廟宇年久失修，經地方信眾倡議重建，於同年10月舉行破土儀式，同時拆除舊廟，2014年又因海砂蓋廟岌岌可危，再次重建歷經7年之久，去年重建完成。

台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，並與民政局長吳世瑋、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會總幹事王秝毅、永天宮主委謝咏霖，一同參拜媽祖，祈求國泰民安。

盧秀燕表示，今日是媽祖的生日，祈佑媽祖保濟安明，祝福地方人民身心健康，感謝主任委員謝咏霖帶領團隊，為原年久失修的廟宇進行重建，特別頒贈「保境佑民」匾額，希望讓地方看見媽祖的慈悲及神威；近期疫情升溫，相信媽祖會保佑國泰民安，也提醒市民落實防疫別輕忽。

民政局長吳世瑋表示，市府團隊積極推動梧棲區各項建設，包括打造海線地區第一棟社宅「梧棲三民好宅」，落實居住正義；推動安良港排水整治工程，確保防洪功能無虞，保障民眾生命財產安全；為提供更好教學環境，進行梧棲中正國小信義樓重建、幼兒園新建，同時提升公幼供給量；並興整建聯合里活動中心，提供市民多元且優質的休憩空間，逐步帶動地方發展，打造更友善、宜居的幸福城市。

台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，祈求國泰民安。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，祈求國泰民安。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，祈求國泰民安。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，祈求國泰民安。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，祈求國泰民安。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，祈求國泰民安。記者劉柏均／攝影

梧棲 媽祖 盧秀燕

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