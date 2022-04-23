盧秀燕至台中永天宮參拜 贈「保境佑民」匾額賀媽祖生

台中梧棲鴨母寮永天宮，為鴨母寮頂主要信仰中心。今天農曆3月23日「媽祖生」，台中市長盧秀燕一早前往永天宮參拜，同時頒贈「保境佑民」匾額誌慶，感謝廟方長年對地方貢獻，並祈求天上聖母庇佑地方國泰民安、人民身心健康。

永天宮是鴨母寮地區主要的信仰中心，1937年落成，1980年因廟宇年久失修，經地方信眾倡議重建，於同年10月舉行破土儀式，同時拆除舊廟，2014年又因海砂蓋廟岌岌可危，再次重建歷經7年之久，去年重建完成。

台中市長盧秀燕今早前往永天宮參拜，並贈「保境佑民」匾額誌慶，並與民政局長吳世瑋、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會總幹事王秝毅、永天宮主委謝咏霖，一同參拜媽祖，祈求國泰民安。

盧秀燕表示，今日是媽祖的生日，祈佑媽祖保濟安明，祝福地方人民身心健康，感謝主任委員謝咏霖帶領團隊，為原年久失修的廟宇進行重建，特別頒贈「保境佑民」匾額，希望讓地方看見媽祖的慈悲及神威；近期疫情升溫，相信媽祖會保佑國泰民安，也提醒市民落實防疫別輕忽。