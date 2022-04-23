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今天媽祖聖誕 水果鮮花敬祝生日快樂開心沒禁忌
今天是媽祖聖誕日（農曆3月23日），各地媽祖宮廟無不熱烈慶祝，彰化縣溪湖鎮的樂湖食（實）物銀行製作600個紅龜粿獻給溪湖福安宮媽祖，上午8點開香，9點分送信眾「呷平安」；民俗專家蒲慶峰說，敬拜媽祖沒有禁忌事項，準備四果與花即可。
溪湖鎮鎮長黃瑞珠和樂湖食（實）物銀行為感謝媽祖庇佑溪湖全鎮平安，昨天號召樂湖婆婆媽媽志工準備食材，今天一早製作紅龜粿，敬拜福安宮媽祖之後送給信眾食用。
民俗專家蒲慶峰表示，農曆3月23日是媽祖誕辰日，媽祖生前斬妖除魔護佑萬民，農曆9月9日成道飛昇，庇佑生黎，被敇封為天上聖母，今天是媽祖生日，整天喜氣洋洋，到廟裡敬拜沒什麼忌諱和禁忌，也沒什麼事不能做可以做，誠心最重要。
蒲慶峰建議敬拜媽祖備妥四果和鮮花，水果供品最好從女性口味考量甜中帶微酸，葡萄、李子都是不錯的水果，鮮花以白色、黃色、粉色、紅色的百合花為主，讚美媽祖的聖潔，敬拜沒時辰限制，就像凡人過生日，當天收到任何祝福都很開心，不會挑三揀四。
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