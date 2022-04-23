快訊

單日新增破萬很快就會發生 黃珊珊：很快就會全市停課

韓豫平特赦案幕後有股市名人義助 政商軍校人士齊發聲

勞動部放寬特定移工調派 中市府籲雇主要合法

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府提醒雇主注意，調派外國人變更工作場所應先檢視是否合法。圖／台中市勞工局提供
台中市政府提醒雇主注意，調派外國人變更工作場所應先檢視是否合法。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局長張大春今天說，經勞工局向勞動部反映企業長期受移工調派法令限制所苦，勞動部近期放寬特定製程製造業移工調派規定。他提醒，聘僱移工的事業單位留意，請依法向勞動部申請，違者最高可處15萬元罰鍰。

張大春說明，勞工局近年持續向勞動部反映，企業長期受移工調派法令限制所苦，並呼籲中央盡速修訂法令，勞動部在今年4月14日發布修訂「雇主指派所聘僱從事就業服務法」外國人變更工作場所認定基準」(簡稱調派基準)，放寬特定製程製造業調派規定，盼解決企業困擾。

勞工局說明，修正後的調派基準新增符合下列資格的「重大投資、特定製程、特殊時程製造業」雇主得調派外國人從事工作，一、已取得特定工廠登記的工廠。二、經地方政府核定工廠改善計畫者。三、已向地方政府提出工廠改善計畫，但尚未經地方政府核定工廠改善計畫者。

勞工局提醒，企業如有調派外國人變更工作地點的需求，請先檢視是否符合調派基準相關規定，並依法向勞動部申請。若未經許可即自行調派，將違反就業服務法，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

勞動部 勞工局 移工

延伸閱讀

社福、產業貢獻良多 竹市將表揚20名模範移工

移工失聯800天酒駕心虛棄車逃逸 馬路折返跑躲警追緝

神奇移工拿廢鐵、木把製成長槍 想獵小鳥加菜遭判2年半

移工重大確診應變措施上路 30人廠場有1移工確診就啟動

相關新聞

鎮瀾宮明改選 綠要中市府介入

大甲鎮瀾宮明天舉行信徒代表大會，將改選董監事，此役被視為現任董事長顏清標董座保衛戰。民進黨民代質疑，鎮瀾宮財產、董監事改...

勞動部放寬特定移工調派 中市府籲雇主要合法

台中市勞工局長張大春今天說，經勞工局向勞動部反映企業長期受移工調派法令限制所苦，勞動部近期放寬特定製程製造業移工調派規定...

彰化桐花開5成 春雨淋落鋪成花道好浪漫

今天清晨一場微雨，彰化縣員林市藤步道油桐花落滿地，為2022花現員林-有閒來尞的活動開幕日平添浪漫，目前油桐花開約五成，...

鎮瀾宮董監事明改選掀爭議 盧秀燕：任何宮廟依法執行

台中大甲鎮瀾宮信徒代表大會明天登場，將改選董監事，成為藍綠陣營近期交鋒重點，立法院副院長蔡其昌今早表示，盧市府應該介入鎮...

疫情影響 彰化母親節表揚改發餐券 餐聽訂單僅2成

國內新冠肺炎確診個案天天創新高，彰化縣近日群聚傳染鏈大都與脫下口罩飲食有關，也讓即將到來的母親節餐廳聚餐訂桌狀況不理想；...

影／鎮瀾宮明改選 蔡其昌轟：盧市長要有一致性

今天是媽祖生，大甲鎮瀾宮明舉行信徒代表大會，改選董監事，連日藍綠陣營交火，今立法院副院長蔡其昌到復興宮祝賀媽祖生，認為鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。