彰化桐花開5成 春雨淋落鋪成花道好浪漫

今天清晨一場微雨，彰化縣員林市藤步道油桐花落滿地，為2022花現員林-有閒來尞的活動開幕日平添浪漫，目前油桐花開約五成，民眾可搭乘幸福巴士上山賞花；無獨有偶，埔心鄉油車村岸公園的藍花楹也在雨後鋪出紫藍步道，景致浪漫。

員林市公所辦理客家桐花祭邁入第13年，今天「2022花現員林-有閒來尞」開幕，藤山市集也開張，販賣在地農特產品和食品，民眾一面欣賞舞台區邱燕妮舞蹈團活力四射的舞蹈及國樂團悠揚絲竹樂聲，在一曲接一曲「天上人間」「花好月圓」喜慶樂曲中逛市集，購物滿200元兌換一次遊戲「轉轉樂」，每一轉都有好禮相贈。

員林市市長游振雄說，藤山步道陸續完成建置LED路燈及友善廁所，假日規畫藤山市集，提供上山民眾安全、方便的休憩環境，員南路兒童寵物公園預定今年完工，藤山園將蛻變為不一樣的員林後花園。

今、明兩天到藤山園停車場，有現場報名的擂茶DIY體驗、食農講座、闖關遊戲送好禮、定點生態導覽，和限定國小一至三年級學童參加的「我喜歡的藤山市集」繪畫比賽，4月底正式營運的員林市幸福巴士這兩天試營運，分別停靠圓林園、龍燈公園、員林火車站及藤山（三百崁停車場）等4站，遊客可搭乘接駁桐花遊程，接駁時刻表可到員林市公所網站查詢。