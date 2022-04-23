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鎮瀾宮董監事明改選掀爭議 盧秀燕：任何宮廟依法執行

聯合報 / 記者劉柏均林佩均／台中即時報導
大甲鎮瀾宮將於明天舉辦信徒代表大會，近期成為藍綠攻防焦點，爭議不斷，台中市長盧秀燕表示，任何宮廟就是依法來執行。記者劉柏均／攝影
大甲鎮瀾宮將於明天舉辦信徒代表大會，近期成為藍綠攻防焦點，爭議不斷，台中市長盧秀燕表示，任何宮廟就是依法來執行。記者劉柏均／攝影

台中大甲鎮瀾宮信徒代表大會明天登場，將改選董監事，成為藍綠陣營近期交鋒重點，立法院副院長蔡其昌今早表示，盧市府應該介入鎮瀾宮改選，了解組織章程有無違法；盧秀燕上午受訪時僅簡單表示，任何宮廟就是依法來執行。

今天農曆3月23日媽祖誕辰，台中市長盧秀燕今早前往海線，到梧棲鴨母寮永天宮贈匾，副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、民政局長吳世瑋一同恭祝媽祖生。

大甲鎮瀾宮信徒代表大會將於明天登場，改選董監事，擔任董事長一職20餘年的顏清標，今年將受考驗。

立法院副院長上午在南區復興宮恭祝媽祖誕辰，受訪時提到，鎮瀾宮改選，組織章程有無違背？台中市府作為監督機關應該要有作為、看法，合法宮廟都予以支持，若有違背自己宮廟的組織章程，「市府就該介入，依規定處理」，並強調盧市府應對宮廟持統一標準，城市治理應有一致性。

上午台中市長盧秀燕受訪時，被問到大甲鎮瀾宮董監事改選爭議時僅簡單表示，任何宮廟就是依法來執行，謝謝。

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