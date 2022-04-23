疫情影響 彰化母親節表揚改發餐券 餐聽訂單僅2成

國內新冠肺炎確診個案天天創新高，彰化縣近日群聚傳染鏈大都與脫下口罩飲食有關，也讓即將到來的母親節餐廳聚餐訂桌狀況不理想；各鄉鎮近日也陸續舉行母親節表揚活動，彰化縣府原本規畫活動找外燴讓家人團聚一起慶祝，目前也改為僅表揚不用餐，發餐券讓授獎者擇日再使用。

彰化縣府每年舉辦全縣的母親節表揚活動，慰勞辛苦的母親，都辦得相當盛大，除了授獎母親，加上家人可以一起到場吃辦桌，以往都有約500多人參加，縣府社會處指出，過去較常到大型宴席餐廳舉辦頒獎活動，今年有別以往，規畫到永靖成美堂，讓長輩可以在戶外走走逛逛，原本要以自助式外燴用餐，但目前取消現場用餐，改發餐券。

社會處指出，以往頒獎活動一家人最多可以10個人參加，今年降低人數，最多只能6人，調查各鄉鎮表揚方式，都已取消用餐，若是在禮堂舉辦則採時段分流來領獎，降低接觸風險。

去年防疫三級警戒降級後，婚宴會館的生意逐漸恢復，彰化全國麗園大飯店指出，這幾個月婚宴舉辦多，有好幾個周末全部宴會廳都被訂滿，但最近國內確診個案攀升，連帶影響即將到來的母親節訂桌狀況，照理來說現在應是訂桌的高峰，但目前只有2成，詢問的多，但大多數消費者還在觀望。

業者表示，外帶桌菜是疫情以來的趨勢，眼看目前訂桌狀況不佳，接下來應會調整菜色，主打「外帶」訂單，因應目前需求。