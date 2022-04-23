影／鎮瀾宮明改選 蔡其昌轟：盧市長要有一致性

今天是媽祖生，大甲鎮瀾宮明舉行信徒代表大會，改選董監事，連日藍綠陣營交火，今立法院副院長蔡其昌到復興宮祝賀媽祖生，認為鎮瀾宮改選，盧市府應該介入，了解組織章程有無違法，更批市府不積極，盧市長治理城市應該要一致性。

今天是農曆3月23日媽祖生日，上午8點多，蔡其昌、立法委員黃國書、市議員邱素貞、何敏誠、鄭功進、羅廷瑋等人到南區復興宮祝福媽祖生，致詞時，復興宮主委陳益富、黃國書不約而同祝福蔡其昌順利徵召選台中市長，蔡則笑答，「可能不是我，也可能是我」。

大甲鎮瀾宮明天將舉行信徒代表大會，改選董監事，現任董事長顏清標董座將受考驗。

蔡其昌認為，鎮瀾宮改選，組織章程有無違背？台中市府作為監督機關應該要有作為、看法，合法宮廟都予以支持，若有違背自己宮廟的組織章程，「市府就該介入，依規定處理」。

蔡其昌進一步指出，盧市府長期不夠積極，外界對於鎮瀾宮有諸多質疑、挑戰，但這一切「好像都跟市府無關」；蔡強調，民政局是主管機關，盧市長應該要有態度，台中市有眾多宮廟，不該特例鎮瀾宮。

宗教信仰已是台灣民眾生活中的一部分，蔡強調，若盧市府不能對台中市所有宮廟持統一標準，平常心看待，他認為不好，城市的治理應該要一致性。