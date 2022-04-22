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瑪喜樂阿嬤辭世15周年 二林喜樂保育院紀念有洋蔥

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林喜樂保育院創辦瑪喜樂在15年前的4月去世，瑪喜樂基金會今天舉辦喜樂公益短片首映會，來賓和喜樂員工獻上鮮花感謝瑪喜樂。圖／喜樂保育院提供
彰化縣二林喜樂保育院創辦瑪喜樂在15年前的4月去世，瑪喜樂基金會今天舉辦喜樂公益短片首映會，來賓和喜樂員工獻上鮮花感謝瑪喜樂。圖／喜樂保育院提供

彰化縣二林喜樂保育院的創辦人瑪喜樂逝世15周年，瑪喜樂基金會今天舉辦喜樂公益短片首映會，藝人梁佑南擔任公益大使，透過鏡頭為喜樂發聲，並捐出代言酬勞40萬元，彰化縣十方功德行善團團長陳永聰也捐助30萬元支持喜樂方舟園區，共同延續瑪喜樂對台灣的愛。

慢飛天使代表彈琴並獻唱詩歌「天父的花園」揭開活動序幕，在副縣長洪榮章、二林鎮長蔡詩傑等人致詞後，播放由大埔鐵板燒埔心店董事長許增鏞贊助經費，以瑪喜樂「傳愛不息，希望長存」精神為主軸，導演洪申讚拍攝、尤宏源製片的4分鐘公益影片與30秒公益募款影片。

4分鐘影片透過意象呈現與服務實況，按序串起喜樂緣起及保育院、基金會雙組織，帶領觀眾看見喜樂的耕耘足跡和服務全貌，公益大使梁佑南擔任30秒公益募款影片代言人，大力呼籲民眾響應喜樂方舟園區建造，讓身障弱勢就業有愛無礙。

瑪喜樂基金會董事長莊孝盛、執行長林玉嫦都表示，四月舉辦首映會有特殊意涵，瑪喜樂女士4月辭世，影片內容傳達喜樂堅守創立使命，持續拓展服務的質與量，透過雙組織的服務和推動，讓愛的希望在更多弱勢生命裡開枝散葉。與會貴賓到瑪喜樂銅像前獻花，感念這位外國阿嬤對台灣社福的貢獻，場面令人動容。

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