台中港副首長日式宿舍斥資逾3千萬修復 明年3月完工
日治時期興建的台中港副首長日式宿舍，至今走過78年歲月，2016年由台中市政府登錄為台中市歷史建築，台中港務分公司編列3700萬元修復，1月施工，預計明年3月完工，將以旅館住宿觀光為主軸，翻轉歷史建物價值。
78歲的台中港副首長日式宿舍，建於1944年日治時期。當時因南進政策，發布「台中洲梧棲港築港計畫」興建中部新港口名為新高港，並在今日梧棲區築港路配置日式「新高築港出張所」官舍；二戰後(1946年)新高港更名為台中港，加上因應經濟發展，政府推動十大建設積極建港工程，並將「新高築港出張所」官舍之一，作為台中港務局副首長宿舍。
副首長日式宿舍為獨棟建築，面積約為145平方公尺，後方為日式庭園，本體歷經多次修繕，內、外裝如雨戶板、室內拉門、天花板通風孔及內部裝飾紋理，仍完整保留原有日治時期之樣式，外觀展現日治時期建築風格，具有文化資產保存價值。
台中市政府2016年2月公告登錄為台中市歷史建築，台中港務分公司編列3700萬元預算，修復工程今年1月施工，預定明年3月完工。完成後，將與周邊梧棲日式古蹟建物官吏派出所宿舍群相互輝映，串接成為台中港古蹟觀光旅遊亮點，遊客可一窺日治時期宿舍樣貌，並傳遞台中港不同時代歷經的故事。
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