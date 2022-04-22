台中市擴大區務會議流於形式？ 傳霧峰兩里長退席抗議

台中市府各行政區每年召開2次「擴大區務會議」，市議員李天生今質詢批評會議效果不彰，4月8日里長抱怨提案長期拖延沒有結果，場面火爆發生2位里長退席抗議事件，李天生指出，市府官員無法解決問題，也視為畏途，他要求檢討改進，不要讓會議流於形式，浪費大家寶貴的時間。

民政局表示，轄內各里長提出的建議案，由公所或轉介相關局處研議辦理，市長盧秀燕上任以來，要求市府團隊務必正視地方需求，積極回應地方心聲，相關案件案情複雜非短時間內可完成時，也請區公所落實追蹤管制流程，並與里長妥為溝通，同時加強與市府橫向聯繫，切實處理地方迫切需求。

李天生指出，擴大區務會議邀請市府、區公所、民意代表、里長及學校參加，場面盛大，市府各局室還要求科長以上人員出席，聽取地方心聲，顯示市府高度重視各區擴大區務會議。

不過，李天生表示，這項會議各方也有抱怨，有里長指責提案長期拖延沒有結果，最後都是「錄案研究辦理」，有些提案經費不多卻置之不理，列席市府官員無法解決問題，開會沒意義，4月8日就有坑口里長王中興及北勢里長洪金生退席抗議。

李天生說，部分里長提案涉及預算經費、申辦流程、跨機關權責、私人土地及施工困難等因素，涉及問題眾多，無法圓滿處理；有些提案並非自已權管業務，不清楚細節，當場無法明確交代，遭里長嚴厲指責，場面火爆，大家興趣缺缺，沒有參加意願，視參加擴大區務會議為畏途。

李天生強調，一場會議議而不決，無法有效解決問題，各方都抱怨不滿，顯示會議大有問題，要求徹底檢討改進，達到開會的效果，不要讓會議流於形式，浪費大家寶貴的時間。