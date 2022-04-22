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台中豐原慈濟宮建廟300年 首次徒步下鄉遶境3天今起駕

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
豐原媽首次下鄉行，於4月22、23、24日，連續3天循葫蘆墩等水圳沿線及市中心徒步祈安遶境。記者劉柏均／攝影
豐原媽首次下鄉行，於4月22、23、24日，連續3天循葫蘆墩等水圳沿線及市中心徒步祈安遶境。記者劉柏均／攝影

「三月瘋媽祖！」台中豐原慈濟宮適逢建廟300年，今年除了農曆3月23日「媽祖生」傳統的「豐原市區繞境」外，更首次徒步下鄉行，每3年，規劃3天遶境大豐原地區各里，祈求市民平安、風調雨順。

台中豐原慈濟宮為地方重點廟宇之一，每年農曆3月23日「媽祖生」，都會於豐原市區內遶境；今年適逢建廟300周年，豐原媽將於22日上午8時，廟埕前正式起駕下鄉遶境，為期3天徒步遶境行程，適逢農曆3月23日媽祖聖誕，仍維持過去慣例，市區遶境後再返還下鄉行程。

豐原媽首次下鄉行，於4月22、23、24日，連續3天循葫蘆墩等水圳沿線(南村、南嵩、南田、翁子、翁明、翁社、朴子、東湳、北湳里)及市中心徒步祈安遶境，沿線共設有停駕(獻)交香點85處、遶境陣頭32陣。

今年疫情影響，豐原慈濟宮嚴陣以待，工作人員、志工及隨香客們，除了全程需配戴口罩、禁止鑽轎底外，更需事前帶著疫苗小黃卡、健保卡，向廟方證明已施打完3劑新冠疫苗，申辦「33限定隨香證」，才可參與遶境下鄉行活動。

慈濟宮今年更開放民眾領取「跟著媽祖一起走遶境祈福卡」，信眾可於媽祖遶境3天內，沿途蒐集不同接駕點戳章，集滿每日接駕點的章後，即可兌換紀念好禮一份。

為因應遶境活動可能帶來的交通、治安狀況，豐原警分局投入警力，加強交通疏導管制及安全維護工作。分局長劉安杰，多次召開分工會議，並擬訂各項具體作法，確保遶境活動順遂。

豐原警分局表示，除派遣專責警力，以警用機車執行側護任務，必要時於路口指揮外，刑事警察將全程執行護轎，機動排除各種突發狀況。

豐原警分局長劉安杰說，慈濟宮遶境活動為豐原區年度盛事，呼籲參加信眾務必遵守防疫規範；民眾如開車行經遶境路段時，務必遵守交通號誌及工作人員指揮，減速慢行，耐心禮讓活動隊伍先行，也請與會陣頭、民眾務必恪遵法律，確保活動安全，讓民眾都能歡喜迎媽祖，安心齊遶境。

台中豐原慈濟宮順風耳將軍。記者劉柏均／攝影
台中豐原慈濟宮順風耳將軍。記者劉柏均／攝影
豐原慈濟宮昨天下午在主委陳誌鋒帶領下，於祝壽大典上恭賀媽祖誕辰。圖／豐原慈濟宮提供
豐原慈濟宮昨天下午在主委陳誌鋒帶領下，於祝壽大典上恭賀媽祖誕辰。圖／豐原慈濟宮提供
豐原媽首次下鄉行，於4月22、23、24日，連續3天循葫蘆墩等水圳沿線及市中心徒步祈安遶境。記者劉柏均／攝影
豐原媽首次下鄉行，於4月22、23、24日，連續3天循葫蘆墩等水圳沿線及市中心徒步祈安遶境。記者劉柏均／攝影
豐原媽今天傍晚4時許，抵達翁子里義士祠，由翁子里長連佳振持香領拜，恭迎媽祖。記者劉柏均／攝影
豐原媽今天傍晚4時許，抵達翁子里義士祠，由翁子里長連佳振持香領拜，恭迎媽祖。記者劉柏均／攝影
台中豐原慈濟宮千里眼將軍。記者劉柏均／攝影
台中豐原慈濟宮千里眼將軍。記者劉柏均／攝影
工作人員、志工及隨香客們，須帶疫苗小黃卡、健保卡，向廟方證明已施打完3劑新冠疫苗，申辦「33限定隨香證」，才可參與遶境下鄉行活動。圖／豐原慈濟宮提供
工作人員、志工及隨香客們，須帶疫苗小黃卡、健保卡，向廟方證明已施打完3劑新冠疫苗，申辦「33限定隨香證」，才可參與遶境下鄉行活動。圖／豐原慈濟宮提供

遶境 媽祖 慈濟

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