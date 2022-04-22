彰化副縣長居隔第4天突然就醫 林田富：腸胃不適

彰化縣府副縣長林田富日前到台北參加國發會會議，因與確診者接觸，進行居家隔離，今天是第四天，但傳出他下午突然到醫院看病，外界臆測是否與新冠肺炎有關，傍晚林田富電話受訪指出，中午身體突然感到不適，認為到醫院看一下較安心，幸好採檢結果是陰性。

林田富表示，今天中午腸胃感到不舒服，因在居隔期間認為還是到醫院一趟比較安心，採檢結果是陰性，應該只是腸胃的問題，醫師開藥給他，預計居家隔離疫要到24日晚上才解除。

彰化縣有兩個副縣長，縣府已經採取分離上班，林田富被匡列隔離中，另一名副縣長洪榮章在溪湖分局辦公。彰化市長林世賢今傳出確診，本月20日因記者會與他接觸的彰化縣長王惠美今天緊急快篩，結果為陰性。