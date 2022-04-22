彰化副縣長居隔第4天突然就醫 林田富：腸胃不適
彰化縣府副縣長林田富日前到台北參加國發會會議，因與確診者接觸，進行居家隔離，今天是第四天，但傳出他下午突然到醫院看病，外界臆測是否與新冠肺炎有關，傍晚林田富電話受訪指出，中午身體突然感到不適，認為到醫院看一下較安心，幸好採檢結果是陰性。
林田富表示，今天中午腸胃感到不舒服，因在居隔期間認為還是到醫院一趟比較安心，採檢結果是陰性，應該只是腸胃的問題，醫師開藥給他，預計居家隔離疫要到24日晚上才解除。
彰化縣有兩個副縣長，縣府已經採取分離上班，林田富被匡列隔離中，另一名副縣長洪榮章在溪湖分局辦公。彰化市長林世賢今傳出確診，本月20日因記者會與他接觸的彰化縣長王惠美今天緊急快篩，結果為陰性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言