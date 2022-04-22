鄉民控挪用軍方補助辦活動 彰化溪州公所保留法律追訴權

農委會主任委員陳吉仲4月12日到溪州鄉座談，有鄉民陳情，陸軍砲訓造成房屋受損，因鄉公所拿陸軍敦親睦鄰經費辦活動，鄉民行文鄉公所要求現金補助修繕沒下文；今天鄉公所大喊冤，指鄉民申請受損修繕房屋另有行政管道，且必須經過第三方鑑定損害，跟陸軍敦親睦鄰經費無關。

陳吉仲當天到溪州鄉大禹果菜生產合作社跟農民座談，溪州鄉在彰化縣立法委員選區屬於第三選區，當天座談民進黨籍的彰化縣第一、第二、第四選區3位女立委到場。有鄉民陳情指稱，陸軍進行砲彈實射訓練，震裂他們的房屋，他們向第四選區立委陳情，希望現金補助修繕房屋，因鄉公所把敦親睦鄰經費都拿去辦活動，所以現金補助修繕房屋案沒錢沒下文。

鄉長江淑芬今天表示，4月12日向陳吉仲和立委投訴的鄉民從未直接向鄉公所反映，而是透過第四選區立委直接向國防部陳情；過去鄉公所協助房屋因砲彈射擊震裂震裂的屋主，向土木技師公會或結構技師公會等三方公正單位申請鑑定民宅受損原因、程度和金額，若確屬軍方火砲射擊造成損害，再依民法及國軍演訓賠償等規定，連同鑑定費一併向國防部求償。

江淑芬說，國防部每年編列睦鄰經費1100萬元給溪州鄉公所，補助要點規定運用在「公益支出」與「專案改善」，公益支出占700萬元，鄉公所的執政有延續性，繼續辦理溪州黑泥季、推廣溪州芭樂、黑米等農特產品，提高溪州鄉能見度，另舉辦關懷照顧端午節弱勢家庭；專案改善有400萬元，分配給大庄、榮光、西畔、潮洋、柑園、成功、張厝、圳寮這八個村，改善村內設施。

她進一步說，國防部睦鄰經費的用途，必須村長和鄉公所在前一年提報，軍方審議通過，翌年撥款執行，特別是「專案改善」不包括不法侵害他人權利所產生的損害損償責任，鄉公所很遺憾少數鄉民不實陳述及媒體未加以查證即報導，鄉公所保留法律追訴權，若民眾和媒體繼續散布不實指控，鄉公所將循司法途徑以正視聽。