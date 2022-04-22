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彰化縣能否升格第7都 邱建富揭答案：水落石出明朗化

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富今談民進黨在彰化縣五合一選舉的布局。記者簡慧珍／攝影
民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富今談民進黨在彰化縣五合一選舉的布局。記者簡慧珍／攝影

彰化縣爭取升格第七都，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富說，125萬人得升格直轄市有兩大要件，今年4月13日彰化縣人口數跌破125萬人，城市特色不明，農、工產值都排名全國第三，當這些都不具備，彰化縣升格結果幾乎「水落石出」，很明朗化。

民進黨彰化縣縣長、鄉鎮鎮市和縣議員下屆候選人人選一直不明確，邱建富指出，這些事情被彰化縣升格案牽絆，根據地方制度法，人口聚居數200萬人以上的縣市自動升格直轄市，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要的地區，得升格為直轄市，彰化縣地市特色不如台南，農業、工業產值都排名全國第三，已不具備升格要件。

邱建富表示，如果成功升格，縣議員席次將從54席減至43席，鄉鎮市長變區長，也沒有鄉鎮市民代表，彰化民進黨從政人員同意提早提名，升格後減少席次時大家再來「喬」，可是中央不同意，所以等到彰化縣升格案幾乎「水落石出」很明朗化，中央和地方黨部開始進行縣長、鄉鎮市長和縣議員的提名作業時程。

邱建富說，對於縣市長提名，民進黨中央分成四種情形辦理，彰化縣屬於第四種─非執政縣市，中央成立路選舉對策委員會，接下來徵詢人才，舉辦小規模民調供黨內參考，再加以協調產生人選呈報選對會，如果協調不成，舉辦較大規模民調決定出線者，彰化縣已有他、前縣長魏明谷明確表態，姚量議有意願，中央將先協調再進行後續程序。

邱建富表示，民進黨籍縣議員現有13席，彰化縣黨部開會決定提名24席，本（4）月27日中執會開始進行彰化縣縣議員提名名額與鄉鎮長提名作業，民進黨在縣議員方面現有13席，提名24人，縣黨部會協調超過提名名額的縣議員參選人，同時啟動縣長提名程序，應在進行程序後的兩周會有明確方向。

彰化縣黨部5月2日至6日受理初選登記，5月7日至10日協調，協調不成者，超過提名名額的選區5月10日至21日進行初步民調，結果供黨中央和參選人參考。

彰化縣26鄉鎮市的下屆鄉鎮市長人選，邱建富如數家珍，民進黨執政的彰化市、芬園鄉、福興鄉現任者優先，員林市呈現三搶一局面需要協調，兩任屆滿的芳苑鄉由鄉代會主席洪松林代表參選，大城鄉與無黨籍鄉代會主秘陳玉照合作，永靖鄉由鄉代魏碩衛出馬，埔心鄉由鄉代謝翠屏披綠色戰袍，竹塘鄉推出林浚熙，北斗鎮提名王東魚，和美鎮唯一人選尤瑞春，線西鄉將與蘇韋峻合作，大村鄉、花壇鄉都有有意代表參選的人，田尾鄉、大村鄉都將與無黨籍合作，鹿港鎮、埔鹽鄉、埤頭鄉有即將浮出檯面的合作對象，民進黨希望溪湖鎮、秀水鄉、溪州鄉能有適合人選出線。

邱建富說，他有兩大優勢，一是彰化縣政治版圖向來北藍南綠，由他代表參選下屆縣長，有彰化市長兩屆行政歷練、統合能力和知名度，有信心反藍為綠，第二優勢是他參與宗教事務20多年，可以翻轉藍營長期在宗教界扎根的現象，因此，他若代表民進黨參選下屆縣長，有把握「母雞帶小雞」，幫助七成以上的民進黨籍縣議員參選人當選，改變縣議會政治生態。

民進黨 邱建富

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