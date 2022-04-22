彰化縣能否升格第7都 邱建富揭答案：水落石出明朗化

彰化縣爭取升格第七都，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富說，125萬人得升格直轄市有兩大要件，今年4月13日彰化縣人口數跌破125萬人，城市特色不明，農、工產值都排名全國第三，當這些都不具備，彰化縣升格結果幾乎「水落石出」，很明朗化。

民進黨彰化縣縣長、鄉鎮鎮市和縣議員下屆候選人人選一直不明確，邱建富指出，這些事情被彰化縣升格案牽絆，根據地方制度法，人口聚居數200萬人以上的縣市自動升格直轄市，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要的地區，得升格為直轄市，彰化縣地市特色不如台南，農業、工業產值都排名全國第三，已不具備升格要件。

邱建富表示，如果成功升格，縣議員席次將從54席減至43席，鄉鎮市長變區長，也沒有鄉鎮市民代表，彰化民進黨從政人員同意提早提名，升格後減少席次時大家再來「喬」，可是中央不同意，所以等到彰化縣升格案幾乎「水落石出」很明朗化，中央和地方黨部開始進行縣長、鄉鎮市長和縣議員的提名作業時程。

邱建富說，對於縣市長提名，民進黨中央分成四種情形辦理，彰化縣屬於第四種─非執政縣市，中央成立路選舉對策委員會，接下來徵詢人才，舉辦小規模民調供黨內參考，再加以協調產生人選呈報選對會，如果協調不成，舉辦較大規模民調決定出線者，彰化縣已有他、前縣長魏明谷明確表態，姚量議有意願，中央將先協調再進行後續程序。

邱建富表示，民進黨籍縣議員現有13席，彰化縣黨部開會決定提名24席，本（4）月27日中執會開始進行彰化縣縣議員提名名額與鄉鎮長提名作業，民進黨在縣議員方面現有13席，提名24人，縣黨部會協調超過提名名額的縣議員參選人，同時啟動縣長提名程序，應在進行程序後的兩周會有明確方向。

彰化縣黨部5月2日至6日受理初選登記，5月7日至10日協調，協調不成者，超過提名名額的選區5月10日至21日進行初步民調，結果供黨中央和參選人參考。

彰化縣26鄉鎮市的下屆鄉鎮市長人選，邱建富如數家珍，民進黨執政的彰化市、芬園鄉、福興鄉現任者優先，員林市呈現三搶一局面需要協調，兩任屆滿的芳苑鄉由鄉代會主席洪松林代表參選，大城鄉與無黨籍鄉代會主秘陳玉照合作，永靖鄉由鄉代魏碩衛出馬，埔心鄉由鄉代謝翠屏披綠色戰袍，竹塘鄉推出林浚熙，北斗鎮提名王東魚，和美鎮唯一人選尤瑞春，線西鄉將與蘇韋峻合作，大村鄉、花壇鄉都有有意代表參選的人，田尾鄉、大村鄉都將與無黨籍合作，鹿港鎮、埔鹽鄉、埤頭鄉有即將浮出檯面的合作對象，民進黨希望溪湖鎮、秀水鄉、溪州鄉能有適合人選出線。

邱建富說，他有兩大優勢，一是彰化縣政治版圖向來北藍南綠，由他代表參選下屆縣長，有彰化市長兩屆行政歷練、統合能力和知名度，有信心反藍為綠，第二優勢是他參與宗教事務20多年，可以翻轉藍營長期在宗教界扎根的現象，因此，他若代表民進黨參選下屆縣長，有把握「母雞帶小雞」，幫助七成以上的民進黨籍縣議員參選人當選，改變縣議會政治生態。