疫情暴增團旅喊卡 南投旅宿退8成觀光業擔心大崩盤

國內新冠疫情大爆發，確診案例屢創新高，國內團體旅遊紛紛取消。南投縣旅館公會理事長李吉田說，最近南投團旅取消8成，政府紓困和信用貸款寬限期已到，業者要償還本金、加上員工薪資，資金壓力龐大，希望政府盡快展延紓困條例，並提供員工薪資補助，觀光業才能撐下去。

「這不是打不打第三劑，而是疫情嚴重，觀光業已陷入危機。」李吉田說，中央疫情指揮中心上周宣布參加旅遊團須接種滿3劑，原本讓觀光業炸鍋。但才過幾天，疫情確診人數每天創新高，飯店民宿退訂電話接不完，全縣旅館民宿團客平均退8成。

他說，3到5月以團旅為主，尤其是進香團和戶外參觀教學為最大宗，但進香團和校園傳出疫情，相關活動也紛紛取消。幸好暑假才是國內觀光旺季，散客和親子旅遊還有緩衝期，但疫情持續擴大，「暑假遲早要變寒冬」。

觀光業已經歷2年疫情，靠著政府紓困和貸款勉強經營，原本以為疫情今年會結束，沒想到變種病毒擴散快，國內多點爆發，再次重創觀光。

他說，許多同業最近忍不住哀嘆，前年開始向政府申請紓困貸款、信用貸款，維持旅宿營業。今年開始過了寬限期，要償還本金。以借貸5千萬為例，一個月就要償還上百萬元，加上疫情不會升第三級，員工無法調整休假，只能照樣支薪，觀光業面臨龐大資金壓力。

李吉田說，政府除了加快紓困條例展延1年，也應注意企業紓困和信用貸款這方面，讓金管會、銀行能協商，放鬆寬限期。而防疫警戒三級時，旅館、民宿可以暫時停業，現在疫情警戒不升級，員工照常上班就算多少工作，雇主也要照常支薪，觀光業為了防疫可以配合，但員工薪資占營運成本三成，希望政府也能提供員工薪資補助，減輕觀光業的負擔。