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屠宰場變公園 台中北區市民今喜迎豬事圓滿公園動工
位在台中市北區的台中市肉品市場營運42年，過去屠宰場長期飄散臭味、噪音、廢水排放及交通問題等令附近居民困擾不已，經台中市政府輔導轉型，分期分區闢建「豬事圓滿公園」今天動工，吸引大批居民到場見證「屠宰場變公園」，直呼「很期待！以後還有社宅，真的是太棒了。」
主持動工典禮的台中市長盧秀燕說，她擔任立委選區就在北區，今天就是回娘家，以實際建設行動翻轉台中肉品市場原址的新風貌，今天是北區重大建設「豬事圓滿園區」的開工。
盧秀燕指出，此地台中市肉品市場營運42年，造成北區發展受到很大限制，屠宰場長期飄散臭味、噪音、髒亂，都希望能把它遷走，但因遷到他地都受到抗爭，她當選市長後，承諾要解決問題。
她說明，在輔導肉品市場轉型過程，經歷很多阻撓，經三年籌備，去年底把屠宰工作全數轉移到有現代化屠宰設備區域，肉品供應沒有問題，拆除老舊、惡臭設備拆除完，市場用地變更為公園用地、住宅區用地及商業區用地，轉型分期分區規劃「豬事圓滿園區」，闢建2公頃「豬事圓滿公園」、社宅供年輕人租用，以及複合式商場。
盧秀燕說，其中豬事圓滿公園為美樂地共融公園，保留老樹，並融合歷史元素，保留肉品市場拍賣場館活化再利用，讓文化記憶傳承，並結合綠空廊道及台中之心自行車道動線系統，讓原有空間變身豐富的主題性共融公園，打造城市新亮點。
建設局場陳大田說，豬事圓滿公園利用林蔭空間設置地景體驗區，另規畫大型兒童遊樂場、樂齡體健區及開闊式的草地環境，並運用具四季變化植栽營造不同景觀風貌，提供使用者豐富的視覺及嗅覺體驗，活動草坪裡還有「隱藏版」7隻小豬裝置藝術，第一期工程預計今年7月完工。
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