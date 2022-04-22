各里人數差很大 議員：調整無礙 盧秀燕連任應盡速重劃

台中市無黨籍議員陳清龍指出，各行政區大小里人口數，最多可差距1萬人，他建議市府趁早重新劃分、調整。陳清龍說「盧秀燕市長可連任」所以重劃里鄰，不會影響選舉啦！

陳清龍表示，各行政區大里跟小里的人口相差太大，豐原區有的里多達1萬6000人，也有不到1000人的里。前市長林佳龍任內本來計劃處理，但卸任後不了了之，他建議市府要形成政策。

陳清龍說，他認為市長盧秀燕會連任，重新劃分大小里「不會影響選舉啦」該做的事就去做、趕快調整，民政局應著手擬定計畫。民政局長吳世瑋表示，今年適逢里長選舉無法進行，民政局明年會研議辦理。

立法院內政委員會日前初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」村里長事務補助費提高為5萬元，陳清龍要求民政局向中央建議，提高鄰長交通費。 這兩年疫情嚴峻，防疫及服務隔離者 等事務，增加鄰長很大負擔，應適度調高津貼。吳世瑋表示，會向中央反映提高鄰長交通費。