快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外傳信徒代表大會突襲改今舉辦 鎮瀾宮駁斥：子虛烏有

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
前信徒代表易錦隆在臉書發文指出，鎮瀾宮4月24日開信徒代表大會，又改22日突襲式選舉；大甲鎮瀾宮今駁斥，是不實謠傳。圖／取自易錦隆臉書
前信徒代表易錦隆在臉書發文指出，鎮瀾宮4月24日開信徒代表大會，又改22日突襲式選舉；大甲鎮瀾宮今駁斥，是不實謠傳。圖／取自易錦隆臉書

台中大甲鎮瀾宮信徒代表大會將於24日登場，但因中二立委補選，鎮瀾宮財務成綠營猛攻目標之一，顏清標面臨董事長保衛戰；前信徒代表易錦隆昨深夜發文指出，鎮瀾宮改成22日突襲式選舉；鎮瀾宮今早駁斥，強調開會通知書星期天，外界謠傳不實、子虛烏有。

去年台中第二選區立委補選，綠營針對大甲鎮瀾宮財務問題窮追猛打，適逢今年將再舉辦信徒代表大會，改選董監事，讓顏清標擔任23年之久的鎮瀾宮董事長一職，成為關注焦點。

前信徒代表易錦隆昨天深夜在臉書發文指出，鎮瀾宮開會通知，4月24日開信徒代表大會，據報鎮瀾宮又改4月22日突襲式選舉，質疑「質疑盧秀燕市長要一路包庇嗎？真是有顏清標就沒政府嗎？」

對此，大甲鎮瀾宮今駁斥澄清，廟方開會通知書寄出是星期天開會，怎可能會突然改時間，外界根本是不實謠傳、子虛烏有。

鎮瀾宮 顏清標

延伸閱讀

影／顏清標：電視「跟緊緊」不讓躦轎 大甲媽提早回鑾

大甲媽爆搶轎衝突 顏清標柔性喊話：不要給大家不爽快

大甲媽順利過「一級戰區」 白狼想接駕未申請被擋在外

影／大甲媽遶境今晚起駕 顏清標、宋楚瑜親迎媽祖上轎

相關新聞

外傳信徒代表大會突襲改今舉辦 鎮瀾宮駁斥：子虛烏有

台中大甲鎮瀾宮信徒代表大會將於24日登場，但因中二立委補選，鎮瀾宮財務成綠營猛攻目標之一，顏清標面臨董事長保衛戰；前信徒...

疫情大爆染疫連寵物也照顧 議員：基層未染疫先過勞

國內Omicron疫情大流行來得又快又急，台中市單日確診已破百，全市隔離最高人數達6000人。市議員陳文政指出，各區公所...

各里人數差很大 議員：調整無礙 盧秀燕連任應盡速重劃

台中市無黨籍議員陳清龍指出，各行政區大小里人口數，最多可差距1萬人，他建議市府趁早重新劃分、調整。陳清龍說「盧秀燕市長可...

暖化又疫情勤務多 彰化縣消防局滾動檢討補助分隊用電

台電彰化區營業處本（4）月檢查彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊，發現違規用電，開單要求繳交罰金12萬元，縣議員黃盛祿今天要求...

宗教自由被政治打壓？ 藍議員：媽祖生日會快樂嗎

台中市議會今舉行定期大會民政業務質詢，國民黨市議員劉士州指出，明天就是媽祖生日，民進黨一直把宗教問題政治化。他指出，政論...

影／台中囤房稅議會拍板寬鬆版 時力轟：藍綠閹割

台中市議會昨通過台中市囤房稅，課徵稅率比市府送出版本寬鬆，改為持有4戶以下每戶稅率2.4%、5戶以上每戶稅率3.6%；今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。