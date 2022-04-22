外傳信徒代表大會突襲改今舉辦 鎮瀾宮駁斥：子虛烏有

台中大甲鎮瀾宮信徒代表大會將於24日登場，但因中二立委補選，鎮瀾宮財務成綠營猛攻目標之一，顏清標面臨董事長保衛戰；前信徒代表易錦隆昨深夜發文指出，鎮瀾宮改成22日突襲式選舉；鎮瀾宮今早駁斥，強調開會通知書星期天，外界謠傳不實、子虛烏有。

去年台中第二選區立委補選，綠營針對大甲鎮瀾宮財務問題窮追猛打，適逢今年將再舉辦信徒代表大會，改選董監事，讓顏清標擔任23年之久的鎮瀾宮董事長一職，成為關注焦點。

前信徒代表易錦隆昨天深夜在臉書發文指出，鎮瀾宮開會通知，4月24日開信徒代表大會，據報鎮瀾宮又改4月22日突襲式選舉，質疑「質疑盧秀燕市長要一路包庇嗎？真是有顏清標就沒政府嗎？」

對此，大甲鎮瀾宮今駁斥澄清，廟方開會通知書寄出是星期天開會，怎可能會突然改時間，外界根本是不實謠傳、子虛烏有。