暖化又疫情勤務多 彰化縣消防局滾動檢討補助分隊用電

台電彰化區營業處本（4）月檢查彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊，發現違規用電，開單要求繳交罰金12萬元，縣議員黃盛祿今天要求消防局說明。局長施順仁使用消防顧問捐給消防局作為雜項業務使用的經費代為繳清，並表示，已編足額編列水電費和加強宣導節約用電。

黃盛祿表示，台電4月12日檢查消防局第四大隊埤頭分隊，發現違規用電，當場開出違規單，要求繳交罰金12萬元，結果消防局竟把這筆罰金轉嫁給埤頭分隊消防弟兄，由消防員自掏腰包埋單，此舉不僅於法無據，令人難以想像法治社會竟有強迫基層公務員支付公家機關罰金的情形。

黃盛祿指出，多年前田尾分隊也發生類似狀況，可見這種情形存在很久，縣政府應關注這件事，提出編列預算、機關電措施等因應和解決的辦法，消防局和警察員都是工作內容較特殊的單位，維繫人民生命財產安全，更需要縣政府重視。

消防局長施順仁說，這件事屬於個案，他接獲報告，立即設法處理，在合理合法的情形下，用消防顧問捐給消防局作為雜項業務使用的經費繳清12萬元，他也到第四大隊埤頭分隊慰勞第一線的弟兄，表明消防局一定會足額編列預算和挹補業務經費。

「地球氣候變遷，天氣高溫炎熱，防疫等勤務多，消防弟兄難免用電量大。」施順仁說，消防局該給的水電費一定會給足，未來淘汰老舊耗電量大的冷氣機等用品，2020至2021年獎勵達到節電績效的63單位次、303人次，期勉消防兄弟節約用電，一起減少碳排放量。

台電彰化區營業處表示，消防單位收到罰單，經查是表登用電異常，補繳超多電費即可，消防單位已內部做處理。

消防局行政科長楊宗文說，消防局寬列預算支付各消防大隊和分隊的電費行之有年，辦公廳舍面積每增加500平方公尺，多給1千元電費，舉辦講習、訓練等活動而增加用電，再多給電費，例如2019年編列2020年預算時，統計各外勤單位電費核銷資料，向縣政府爭取增加電費44萬2千元，全數分配給外勤單位使用。