宗教自由被政治打壓？ 藍議員：媽祖生日會快樂嗎
台中市議會今舉行定期大會民政業務質詢，國民黨市議員劉士州指出，明天就是媽祖生日，民進黨一直把宗教問題政治化。他指出，政論節目主持人確診是「鎮瀾宮大甲媽祖顯靈」，政治人物把遶境也搞得紛紛擾擾，這樣「媽祖生日會快樂嗎？」市議員李麗華說，打壓大甲媽的多多少少都有「事」，希望市府保持中立，依法辦事。
劉士州說，有政論節目主持人從中二選舉以來，一直拿政治問題對大甲媽指指點點，昨天傳出確診，這陣子，對很多相關的政治人物略施薄懲，大家都說「媽祖實在有夠靈驗！」宗教歸宗教、政治歸政治，不要再混為一談，否則會讓媽祖非常困擾。
劉士州問民政局長吳世瑋，這廿多年來，鎮瀾宮到底在董監事選舉是否有沒有違法？最近有沒有不一樣？ 在選舉期間常常製造種種疑雲，身為主管機關有何看法？ 民政局長吳世瑋表示，大甲鎮瀾宮追到前台中縣長廖永來時代，一直縣市合併，也經歷民進黨籍的林佳龍市長，直到現在，每屆改選事宜、宮廟收支經會計師認證後，都會報給民政局備查，都沒有問題，現在，他也說不出鎮瀾宮有什麼問題。
劉士州說，歷屆大選都沒事，一直到中二立委補選才大爆特爆，是否因中二補選事涉顏家，才要帶風向？我們是民主國家，崇尚宗教自由，但現在卻迫市府也要介入。我的左右鄰居參加遶境都是抱著大甲媽的敬慕心情去參加，如今讓大甲媽信徒情何以堪？他認為要監督的該監督，而不是針對性、有目的性。
劉士州提到，全台有一萬多家宮廟，還不包括私人神壇，如果要像民進黨所說的管法，民政局乾脆改為「宗教局」否則如何管得了？民主政治尊重個人信仰問題，涉及法律面就由利害關係人向法院提告訴，市府應保行政中立，不要隨之起舞。
吳世瑋表示，他認為劉士州質詢的很對，全世界除了極權國家，否則不會干涉人家宗教事務。劉士州、李麗華都表示，號稱民主進步的民進黨，為什麼難道要我們國家走回頭？選也選過了，再這樣下去「明天媽祖生日會快樂嗎？！ 」
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