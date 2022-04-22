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疫情衝擊觀光 台中國際旅展訴求發現新台灣

中央社 / 台中22日電

疫情升溫，觀光旅遊業再受衝擊，台中國際旅展今天開幕，業者表示，目前只能將業務轉向國內，這次以「發現新台灣」為策展重點，推出台灣本島深度旅遊的全家套裝行程。

由財團法人台中世貿中心主辦的台中國際旅展今天開幕，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，主辦單位與參展廠商都謹慎應對，要求工作人員要打滿3劑疫苗，也要求參觀民眾必須戴口罩、實聯制、測量體溫與酒精消毒，同時配合政府疫苗推廣政策，參觀民眾出示疫苗接種證明即可免費參觀。

台中世貿中心副總經理洪玉玲表示，根據交通部觀光局統計，受疫情影響，2020和2021年旅行社已解散87家、停業81家，不含領隊、導遊，旅行社從業人員共流失1.1萬多人。

去年疫情期間，基於安全考量，所有的聚會場所，通通喊停，各項展覽全面停辦。洪玉玲指出，因而不得不將進行到一半的秋季2021台中國際旅展延期至2022年與春旅合併舉辦。

在這次的旅展中，洪玉玲說，受到各國實施旅遊禁令限制，所幸台灣的疫情控制得宜，許多國外線的旅遊業者利用這1年的時間，深度開發出多樣化的本島旅遊精緻套裝行程與知性之旅，力圖達到轉單與轉型成功。

「2022台中國際旅展」以重新「發現新台灣」為策展重點，主辦單位表示，現場規劃200多個攤位，邀集到180家業者，推出台灣本島深度旅遊，參觀民眾可在會場中選購業者精心規劃的套裝行程全家同遊，讓這兩年來飽受疫情禁錮的心靈得到紓解。

交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷會中致詞指出，希望在中央防疫指揮中心指引下，鼓勵大家出來走一走，政府會與業者一起努力做好國內外行銷準備，等疫情過去，隨時配合業者推展觀光產業。

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