中市自由車場花千萬加強照明 培育選手未來「亮起來」

座落於台中市清水區、全國唯一經UCI(國際自由車總會)認證，全長333公尺的木質自由車賽道，歷經20年高度使用，賽道破損且缺乏照明設備，經台中市議長張清照爭取，中央補助、中市府編列預算，斥資2180萬，強化夜間照明，今晚舉行啟用典禮，成為培訓自由車選手重要基地。

台中市自由車項目表現優異，屢屢奪金，甚至在去年全國中等學校運動賽中，勇奪26面金牌，但位於清水區的自由車賽道，雖符合國際認證標準，但缺乏夜間照明，導致選手訓練受限。

台中市長盧秀燕表示，中市府推廣運動，自由車就是其中的一項。為提供選手優質訓練環境，109年12月起爭取教育部體育署經費補助1308萬元，市府自籌872萬元，共計2180萬元改善照明，這次項目有投光燈具組、燈具設備箱、室外燈柱含燈架、燈桿基礎、燈具吊裝及調整、機電控制設備及設備安裝等，場地照度至少可達1000(lux)以上。

身兼台中市體育總會理事長的台中市議長張清照，表示自己很重視體育福利，很高興看到鰲峰山自由車場照明設備啟用，努力向市政府爭取2000多萬經費來改善照明設備，相信啟用對舉辦國際比賽、表演與選手入夜間訓練有很大幫助。

運動局長李昱叡指出，台中市自由車場整建與改善照明工程，共投入2億餘元，打造全國唯一獲國際賽道認證的自由車競賽場，迄今已舉辦多項大型賽事，成為全國最新的國際級自由車場，至今也培育出如釜山亞運金牌林志勳、廣州亞運金牌蕭美玉、奧運國手馮俊凱等多位國際級選手。