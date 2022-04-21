彰化餐宴活動因疫情取消近八成 模範母親餐宴改發禮券
新冠肺炎疫情大爆發，彰化縣今天新增55個確診個案，員林市郵局、中華電信、早餐店、田中鎮風雨球場等均有確診者足跡，不少人氣旺的小吃店、餐廳也陸續中標，尤其餐廳受到影響很大，員林市大型餐廳的餐宴取消五成到八成。
員林市長游振雄表示，隨疫情擴散，餐廳、小吃店林立的員林市最近都由清潔隊加強清消，不少餐廳的餐宴活動也紛紛取消，業者受到極大影響，就連市公所4月底要舉辦的母親節表揚大會餐宴也取消，表揚活動照常舉辦，但餐宴改發二千元禮券，讓接受表揚的模範母親仍可以和家人在疫情緩解時去聚餐。
而員林市公所4月23、24日在藤山步道即將上場的桐花小旅行活動照常舉辦，游振雄說，依照目前中央的防疫方向，未來大家可能要適應與病毒共存，所以相關活動就照常舉辦，只是大家仍應嚴格遵守防疫規範，「賞花照常，口罩戴牢」。
事實上今天員林桐花小旅行因應疫情規模也縮小了，不過仍有包括擂茶DIY體驗、食農講座、闖關遊戲、定點生態導覽、農產品展售等，游振雄說，除了假日可前往小旅行，民眾也可多利用非假日上山賞桐花，達到人潮分流。
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