台中囤房稅拍板 4戶以下2.4%5戶以上3.6%、明年5月適用

台中市議會今天3讀通過市府開徵囤房稅，課徵稅率比市府送出的版本寬鬆，改為4戶以下每戶按2.4%稅率徵收，5戶以上每戶3.6%，以現行三都上路的囤房稅來看，台中市稅率折衷，新通過的稅率今年7月實施，明年5月的房屋稅適用。

中市議會今天進行「台中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案2、3讀會，法規委員會日前審議時，放寬市府版囤房稅，市府原提出3戶以下每戶按2.4%、5戶以上3.6%，但兩位民進黨議員保留大會發言權。

多位議員昨有的要加嚴，有的要求根據房價市價課稅。法規委員會召集人何敏誠不滿地說，委員會日前經過3小時討論應該夠充足了，當時大家都無意見，現在又意見紛歧，建議「大會最大，乾脆交付大會逐條審查」，還忍不住開砲，「大家不要躲在一旁不敢說，做結論了現在又在這裡有意見」、「做人要有原則」。

何敏誠說，他即將卸任，當天審查市府版，不代表他滿意市府所提，有關選民的意見，有必要代為反映，況且他想到現行房屋稅課徵不合理，居住正義也不合理，但「先通過滾動式檢討不好嗎，這不是現任議員的職責嗎？」語畢大家沒有再多發言。

地方稅務局長沈政安表示，市府提出房屋稅徵收率自治條例修正草案，預估受影響屋主約8.7萬人、10.6萬戶房屋，稅收估約3億8千萬元，比原來市府提案少1、2千萬；市長盧秀燕表示，囤房稅所有稅收都將用來作為青年及弱勢族群的租金補貼，落實居住正義。