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中捷通車4月25日滿週年 回饋旅客推3項好康

中央社 / 台中21日電

台中捷運綠線將於4月25日通車滿週年，中捷公司推出25日至29日半價搭乘、降低回饋門檻與新款票卡上市等活動；至於先前發生的聯結器事故，市長盧秀燕表示，將依法求償。

台中捷運公司今天在中捷綠線市政府站，舉辦捷運通車週年記者會，會中並發表「中捷有情人，陪你走更遠」影片，呈現2名高中生因為搭乘捷運而相識，故事圍繞著捷運發展，主要場景為捷運、周邊景點等。

盧秀燕會中致詞時表示，中捷綠線去年4月25日營運通車，1年多來服務700萬人次旅客，陪他們通勤、通學，送他們去旅遊、接他們回到溫暖的家，中捷就是台中市民的生活，期待中捷未來要更好、陪伴旅客走更遠。

中捷公司指出，台中捷運累積運量已突破700萬人次，為回饋旅客支持，將推出3項好康，包括4月25日至29日半價搭乘；捷粉回饋專案5月起降低回饋門檻，新增每月搭乘30至39次即享當月搭乘金10%回饋；中捷新款票卡今天起也在各車站開賣。

此外，針對媒體詢問中捷試營運期間，發生聯結器軸心斷裂事故，中市府向北捷局求償。盧秀燕表示，市府已向北捷局求償新台幣1.8億元，是經過確實計算後提出的求償金額，整個求償過程中當然有雙方程序或法律上的討論，市府會依法進行。

台中捷運綠線原訂民國109年12月19日正式收費營運，但因在109年11月16日試營運，不到1週就發生電聯車廂間半永久聯接器牽引裝置軸心斷裂情事，經全面檢測，其他列車竟發現也有相同情形，也因此延後到110年4月25日才正式營運。

台中捷運 盧秀燕

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