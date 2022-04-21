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總統盃運動舞蹈賽獲20獎牌 投縣長：選手實力強

中央社 / 南投縣21日電

南投縣代表隊選手參加全國總統盃運動舞蹈錦標賽，拿下5金8銀7銅好成績，南投縣長林明溱今天表揚時說，培養體育運動人才是施政重點，期許繼續加油、突破自我，為南投爭光。

全國總統盃運動舞蹈錦標賽落幕，南投縣代表隊共獲5金、8銀、7銅等佳績，林明溱今天在縣長室接見表揚並頒獎狀，林明溱說，南投縣國標舞選手實力很強，今年參加全國總統盃表現更是亮眼，拿下20面獎牌，且經多年培訓，國手人數在全國名列前茅，很不簡單。

南投縣代表隊教練林鴻琪、李姿緩表示，縣代表隊選手訓練有素、競爭力強，征戰各國累積許多獎牌及經驗，這次獲20面獎牌，其中常勝軍林詠鉦與莊雅晴拿下成人A組拉丁舞金牌、林廷駿與陳怡安拿下成人A組標準舞銀牌、曹博程與陳妍安則拿下青少年A組拉丁舞、標準舞雙料金牌。

陳妍安父親、水土保持局南投分局長陳榮俊接受媒體聯訪說，女兒從幼兒園開始喜歡跳國標舞，12年來風雨無阻、認真練習，幾乎沒有假日，他當家長就是全程陪孩子參加比賽或訓練，很高興孩子的辛苦有代價。

拉丁舞常勝軍、金牌搭檔林詠鉦與莊雅晴說，他們從2016年開始搭檔練習跳舞，透過不斷練習和比賽累積經驗，加強彼此默契，平時利用晚間練跳舞，有時也會請外籍老師指導，很高興獲佳績及大家肯定。

南投 金牌 林明溱

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