鎮瀾宮改選 藍營籲民進黨要監督就修法別針對個案

針對民進黨議員施志昌要求台中市政府介入大甲鎮瀾宮董監事選舉調查，市議員黃健豪今表示，鎮瀾宮屬宗教財團法人，民主法治國家，對鎮瀾宮選舉有意見，可透過司法訴訟，而不是用政治力量逼迫市政府違法介入。

黃健豪指出，議員監督政府、接受民眾陳情，都是日常工作，基本上都要以法律為前提，要求政府公務人員依法行政，協助解決民眾的困難。且法律具普遍性及原則性，在沒有法律依據的情形下硬要政府介入民間糾紛，實際上是獨裁國家的想法，而非民主法治國家的精神。

黃健豪指出，民進黨議員施志昌要求市府以「民法」26條介入鎮瀾宮改選，但依文意判斷應是指「人民團體法」第26條，但人民團體法明確定義管理範圍是職業團體、社會團體及政治團體，鎮瀾宮屬宗教財團法人，並不在人民團體法的管理範圍。另民法63、64條明文規定，對宣告法人董事行為無效或變更、保存財產等作為，都須經由法院宣告。

黃健豪說，台中市境內有台中市政府審查宗教財團法人設立許可及監督要點，但要求市政府介入前，須依相關法令，而非隨意剪貼法律。

黃健豪說，全台中、全台灣立案的宗教財團法人非常多，但目前財團法人法明文排除宗教財團法人的適用，如民進黨要求地方嚴格介入人事、選舉結果，應透過修法加以適用，而非針對單一個案要求政府公權力介入，把政治當作內部鬥爭的工具。