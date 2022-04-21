聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣15萬噸垃圾吃不消 回收物兌換用品求減量
南投縣垃圾無處去，轉運站垃圾堆積如山，南投縣政府為了有效垃圾減量，推動各村里設立資源回收站，將資源回收效益與居民共享，全縣已成立32個村里資源回收站。提供居民便利回收管道，民眾將可再利用物品拿到回收站，就可兌換生活用品，減少垃圾還可以節省荷包。
環保局長李易書表示，南投縣無垃圾焚化爐，必須仰賴外縣市協助焚化處理，近年來各縣市焚化爐亦因歲修或系統設備升級，導致垃圾清運成本逐年上升，也使南投縣垃圾量無法有效去化，加以這幾年國內旅遊民眾增加，南投縣垃圾量逐年攀升，全縣累積垃圾量已超過15萬公噸。
垃圾減量是南投縣當務之急，除了尋求外縣市協助去化垃圾，也需要民眾配合回收，從源頭減少垃圾。環保局透過輔導社區設置資源回收站，強化回收物細分類，讓民眾落實垃圾分類，減少垃圾量產生，降低清潔隊人力用於垃圾分類及外運處理成本。
目前南投、埔里、草屯、竹山、集集、魚池、名間、國姓及仁愛等9個鄉鎮市，成立32處村里資源回收站，提供民眾資源回收兌換日常生活用品，吸引許多民眾參與，資源回收量也有日益增加趨勢，環保局也請民眾落實垃圾分類，自備環保餐具習慣，隨手做資源回收分類，就可有效減少廢棄物產生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言