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南投縣15萬噸垃圾吃不消 回收物兌換用品求減量

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
魚池鄉鹿篙社區資源回收站兌換生活用品，居民參與踴躍。圖／南投縣環保局提供
魚池鄉鹿篙社區資源回收站兌換生活用品，居民參與踴躍。圖／南投縣環保局提供

南投縣垃圾無處去，轉運站垃圾堆積如山，南投縣政府為了有效垃圾減量，推動各村里設立資源回收站，將資源回收效益與居民共享，全縣已成立32個村里資源回收站。提供居民便利回收管道，民眾將可再利用物品拿到回收站，就可兌換生活用品，減少垃圾還可以節省荷包。

環保局長李易書表示，南投縣無垃圾焚化爐，必須仰賴外縣市協助焚化處理，近年來各縣市焚化爐亦因歲修或系統設備升級，導致垃圾清運成本逐年上升，也使南投縣垃圾量無法有效去化，加以這幾年國內旅遊民眾增加，南投縣垃圾量逐年攀升，全縣累積垃圾量已超過15萬公噸。

垃圾減量是南投縣當務之急，除了尋求外縣市協助去化垃圾，也需要民眾配合回收，從源頭減少垃圾。環保局透過輔導社區設置資源回收站，強化回收物細分類，讓民眾落實垃圾分類，減少垃圾量產生，降低清潔隊人力用於垃圾分類及外運處理成本。

目前南投、埔里、草屯、竹山、集集、魚池、名間、國姓及仁愛等9個鄉鎮市，成立32處村里資源回收站，提供民眾資源回收兌換日常生活用品，吸引許多民眾參與，資源回收量也有日益增加趨勢，環保局也請民眾落實垃圾分類，自備環保餐具習慣，隨手做資源回收分類，就可有效減少廢棄物產生。

中寮鄉永福社區村里資源回收，老人家養成分類資源回收物兌換生活用品。圖／南投縣環保局提供
中寮鄉永福社區村里資源回收，老人家養成分類資源回收物兌換生活用品。圖／南投縣環保局提供

資源回收 南投 垃圾分類

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