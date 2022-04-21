南投縣15萬噸垃圾吃不消 回收物兌換用品求減量

南投縣垃圾無處去，轉運站垃圾堆積如山，南投縣政府為了有效垃圾減量，推動各村里設立資源回收站，將資源回收效益與居民共享，全縣已成立32個村里資源回收站。提供居民便利回收管道，民眾將可再利用物品拿到回收站，就可兌換生活用品，減少垃圾還可以節省荷包。

環保局長李易書表示，南投縣無垃圾焚化爐，必須仰賴外縣市協助焚化處理，近年來各縣市焚化爐亦因歲修或系統設備升級，導致垃圾清運成本逐年上升，也使南投縣垃圾量無法有效去化，加以這幾年國內旅遊民眾增加，南投縣垃圾量逐年攀升，全縣累積垃圾量已超過15萬公噸。

垃圾減量是南投縣當務之急，除了尋求外縣市協助去化垃圾，也需要民眾配合回收，從源頭減少垃圾。環保局透過輔導社區設置資源回收站，強化回收物細分類，讓民眾落實垃圾分類，減少垃圾量產生，降低清潔隊人力用於垃圾分類及外運處理成本。