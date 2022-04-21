鎮瀾宮改選通知52里長開會 議員批市府護航 巿府駁抹黑

大甲鎮瀾宮爭議不斷，民進黨議員施志昌今開記者會指出，近日大甲鎮瀾宮改選，4月24日就要召開信徒大會，但19日才發出會議通知，不符法定15日前通知的規定，批評市府民政局包庇且毫無作為，遇到「顏家」就轉彎！要求市府民政局應立即要求停止選舉，若執意改選，也應不予備查！

市府民政局表示，宗教團體為使新舊任董監事任期得以銜接，上屆董監事任期屆滿前改選，其董監事任期生效日期仍從當屆任期屆滿後，接續起算。外界質疑鎮瀾宮改選程序不符、中市民政局失職包庇，民政局提出「三大聲明」鄭重駁斥，一、宗教團體不適用人民團體法，二、議員把人民團體法講成民法，民法根本沒有15天的規定。鎮瀾宮章程也沒有15天的規定，三、相關信徒已接獲開會通知，未影響權益。

地方信徒易錦隆質疑，這些信徒代表是否符合捐助章程？現今捐助章程已經沒有甲安埔52里里長作為信徒代表，但里長還何仍收到開會通知？他立即向民政局檢舉，施志昌也要求民政局應立刻調查。這次鎮瀾宮所發會議通知明顯違法，但民政局竟第一時間出來背書，而不是行使主關機關職權要求鎮瀾宮改正？顯然護航護到家！

施志昌指出，依據鎮瀾宮捐助章程與民法第26條第一項規定：「人民團體會員（會員代表）大會之召集，應於15天日前通知各會員（會員代表）。但因緊急事故召集臨時會議，經於開會前一日送達通知者，不在此限。」他說大甲鎮瀾宮急著在4月19日發文，通知4月24日召開「第12屆信徒大會」，信徒最快也要20日才能收到通知，明顯於法不符。施志昌質疑鎮瀾宮不屬緊急事故，為何要召開突襲式會議？難道董監事選舉告急，怕夜長夢多？