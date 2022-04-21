快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰鹿路不再打補丁 1.4公里下地的人孔蓋達35座

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣福興鄉彰鹿路6段到7段，路面在未改善前，路面殘破，人孔蓋不到20公尺就一個，凸凹不平，民眾說，行車如同跳曼波；經縣府改善後，縣長王惠美前往勘察，路面平整許多。圖／彰化縣政府提供
彰化縣福興鄉彰鹿路6段到7段，路面在未改善前，路面殘破，人孔蓋不到20公尺就一個，凸凹不平，民眾說，行車如同跳曼波；經縣府改善後，縣長王惠美前往勘察，路面平整許多。圖／彰化縣政府提供

彰鹿路為彰化市往來鹿港福興重要聯絡道路，在6段、7段間路面殘破，而且人孔蓋一個接一個，民眾反映行車像在「跳曼波」，險象環生，彰化縣政府最近完成改善，1430公尺的路面，下地的人孔蓋就達35座，路面平整許多。

縣長王惠美表示，彰鹿路是彰化市從高速公路下來，或是彰化市到鹿港地區很重要的道路，特別鹿港是很重要的觀光地點，為了讓鄉親通行更加平穩，讓觀光客有更好的印象，因彰鹿路道路很長，縣府分成不同的階段改善，這次針對彰鹿路6段、7段道路改善，提升道路品質，維護往來人車安全，相信民可以感受到縣府的用心。

縣府工務處表示，為提升路面舖設平坦度，縣府在設計階段就邀請各管線單位召開協調會，要求管線單位預先辦理孔蓋下地並在進場施作前，完成需求管線埋設，舖設完成後，2年內禁止挖掘，除提升整體道路舖設平整度外，並避免重複挖掘。

工務處指出，這項工程今年二月施工，改善重點為各路段鋪面全面刨除，重新鋪築5公分厚度面層，針對部分路基塌陷處施作路基改善、清理環境改善路容，並檢討標線、標誌，提升路口安全性，改善長度約 1430公尺，孔蓋下地35座，工程總經費約為980萬元。

彰化縣福興鄉彰鹿路6段到7段，路面在未改善前，路面殘破，人孔蓋不到20公尺就一個，像是打補丁，民眾說，行車如同跳曼波。圖／彰化縣政府提供
彰化縣福興鄉彰鹿路6段到7段，路面在未改善前，路面殘破，人孔蓋不到20公尺就一個，像是打補丁，民眾說，行車如同跳曼波。圖／彰化縣政府提供

鹿港 標誌

延伸閱讀

板橋車站北側廣場多處補丁 工務局：爭取經費修復

永和河濱公園車道毀損害民眾自摔 水利局：已緊急修復

斗六後站一處柏油路面高溫達170多度 疑電路異常有漏電所致

彰化建縣將滿300年 簽約迎首家大型百貨公司

相關新聞

台中囤房稅拍板 4戶以下2.4%5戶以上3.6%、明年5月適用

台中市議會今天3讀通過市府開徵囤房稅，課徵稅率比市府送出的版本寬鬆，改為4戶以下每戶按2.4%稅率徵收，5戶以上每戶3....

鎮瀾宮改選 藍營籲民進黨要監督就修法別針對個案

針對民進黨議員施志昌要求台中市政府介入大甲鎮瀾宮董監事選舉調查，市議員黃健豪今表示，鎮瀾宮屬宗教財團法人，民主法治國家，...

上合歡山注意！台14甲線清境段施工今起交管10天

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路是上清境、合歡山的主要道路，但為提升路面服務品質，從今天起分段改善5K五里坡至10K清境...

南投縣15萬噸垃圾吃不消 回收物兌換用品求減量

南投縣垃圾無處去，轉運站垃圾堆積如山，南投縣政府為了有效垃圾減量，推動各村里設立資源回收站，將資源回收效益與居民共享，全...

鎮瀾宮改選通知52里長開會 議員批市府護航 巿府駁抹黑

大甲鎮瀾宮爭議不斷，民進黨議員施志昌今開記者會指出，近日大甲鎮瀾宮改選，4月24日就要召開信徒大會，但19日才發出會議通...

彰鹿路不再打補丁 1.4公里下地的人孔蓋達35座

彰鹿路為彰化市往來鹿港福興重要聯絡道路，在6段、7段間路面殘破，而且人孔蓋一個接一個，民眾反映行車像在「跳曼波」，險象環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。