彰鹿路不再打補丁 1.4公里下地的人孔蓋達35座

彰鹿路為彰化市往來鹿港福興重要聯絡道路，在6段、7段間路面殘破，而且人孔蓋一個接一個，民眾反映行車像在「跳曼波」，險象環生，彰化縣政府最近完成改善，1430公尺的路面，下地的人孔蓋就達35座，路面平整許多。

縣長王惠美表示，彰鹿路是彰化市從高速公路下來，或是彰化市到鹿港地區很重要的道路，特別鹿港是很重要的觀光地點，為了讓鄉親通行更加平穩，讓觀光客有更好的印象，因彰鹿路道路很長，縣府分成不同的階段改善，這次針對彰鹿路6段、7段道路改善，提升道路品質，維護往來人車安全，相信民可以感受到縣府的用心。

縣府工務處表示，為提升路面舖設平坦度，縣府在設計階段就邀請各管線單位召開協調會，要求管線單位預先辦理孔蓋下地並在進場施作前，完成需求管線埋設，舖設完成後，2年內禁止挖掘，除提升整體道路舖設平整度外，並避免重複挖掘。